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20.07.2026 16:03

Conference League: «Κλήρωσε» για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στον Γ΄ προκριματικό γύρο

20.07.2026 16:03
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Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκλείσει την Πάκσι, έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση του Γ΄ προκριματικού γύρου του Conference League, που έγινε σήμερα (20/7) στη Νιόν, αν οι «πράσινοι» ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας (23 και 30 Ιουλίου τα δύο ματς της Β΄ προκριματικής φάσης), θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού, μεταξύ της Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. Το «τριφύλλι» θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση, που θα γίνει στις 6 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (13/8).

Στο μεταξύ, τον ηττημένο του ζευγαριού για τον β΄ προκριματικό του Europa League Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7), στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, εφόσον ο «Δικέφαλος του βορρά» αποκλειστεί στον β΄ προκριματικό γύρο του Europa League από την ουκρανική Ντιναμό Κιέβου (23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας & 30/7 στην Τούμπα τα παιχνίδια).

Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου την πρώτη αναμέτρηση για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 13/8.

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