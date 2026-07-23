search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 10:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.07.2026 09:15

Τρεις θάνατοι λουόμενων την Τετάρτη (22/7) σε Λέσβο, Λευκάδα και Αχαΐα

23.07.2026 09:15
ekav_peripoliko_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τρία διαφορετικά περιστατικά θανάτων λουόμενων καταγράφηκαν την Τετάρτη (22/7) σε Λέσβο, Λευκάδα και Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ένας 87χρονος έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, στη περιοχή του Αεροδρομίου στη Λέσβο. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε άλλο περιστατικό, 88χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Μονοδενδρίου Αχαΐας.

Τέλος, τις μεσημβρινές ώρες, μία 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κάστρου Λευκάδας.

Διαβάστε επίσης:

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης – Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Σήμερα η απολογία του 60χρονου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τα 2 γερμανικά hatchback που ξεφεύγουν από τον ανταγωνισμό – Πρώτα σε πωλήσεις στην Ελλάδα

polakis famellos 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης σε Φάμελλο: Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγνώμη και δώσε την έδρα – Γλέντι στο facebook

kysea new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΚΥΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 4,3 δισ. ευρώ – Τι περιλαμβάνει η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

aftokinito_kafsonas_2307_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καύσωνας: 8 tips για να προστατεύσεις το αυτοκίνητο σου

aliki-vougiouklaki-new
ΣΙΝΕΜΑ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σαν σήμερα το πιο λαμπρό αστέρι σβήνει – 30 χρόνια χωρίς την «εθνική σταρ» (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρχισαν τα δύσκολα για την κυβέρνηση: Δίκες για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, σύγκρουση για Novartis και... στο βάθος Γιώργος Βλάχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 10:29
NAU_0552
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 2 γερμανικά hatchback που ξεφεύγουν από τον ανταγωνισμό – Πρώτα σε πωλήσεις στην Ελλάδα

polakis famellos 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης σε Φάμελλο: Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγνώμη και δώσε την έδρα – Γλέντι στο facebook

kysea new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΚΥΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 4,3 δισ. ευρώ – Τι περιλαμβάνει η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

1 / 3