Τρεις θάνατοι λουόμενων την Τετάρτη (22/7) σε Λέσβο, Λευκάδα και Αχαΐα

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Τρία διαφορετικά περιστατικά θανάτων λουόμενων καταγράφηκαν την Τετάρτη (22/7) σε Λέσβο, Λευκάδα και Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ένας 87χρονος έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, στη περιοχή του Αεροδρομίου στη Λέσβο. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε άλλο περιστατικό, 88χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Μονοδενδρίου Αχαΐας.

Τέλος, τις μεσημβρινές ώρες, μία 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Κάστρου Λευκάδας.

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