«Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν»: Το ηχηρό μήνυμα της Εβίτας Αγαΐτση για τη μάχη με τον καρκίνο

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Η Εβίτα Αγαΐτση, η οποία που είχε γίνει γνωστή και μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Ταμπού», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα 31 της χρόνια.
Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ξυρίζει το κεφάλι της. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Ιάσονας Χρόνης και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης.
«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή» αναφέρει, πριν καθίσει στην καρέκλα για να της ξυρίσει τα μαλλιά ο μουσικός και τραγουδοποιός.
»Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει», αναφέρει στέλνοντας μήνυμα δύναμης σε όσους αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα υγείας.
@_evita_agaitsi Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη🌸 @iasonaschroniss @theocharis_ioannidis #motivation #foryoupagе #fyp #staystrong ♬ πρωτότυπος ήχος – Evita Agaitsi
«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», αναφέρει στη λεζάντα η ηθοποιός, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των φίλων της.
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