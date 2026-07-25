«Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν»: Το ηχηρό μήνυμα της Εβίτας Αγαΐτση για τη μάχη με τον καρκίνο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Εβίτα Αγαΐτση, η οποία που είχε γίνει γνωστή και μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Ταμπού», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα 31 της χρόνια.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ξυρίζει το κεφάλι της. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Ιάσονας Χρόνης και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης.

«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή» αναφέρει, πριν καθίσει στην καρέκλα για να της ξυρίσει τα μαλλιά ο μουσικός και τραγουδοποιός.

»Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει», αναφέρει στέλνοντας μήνυμα δύναμης σε όσους αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα υγείας.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», αναφέρει στη λεζάντα η ηθοποιός, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των φίλων της.

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις

«Happy birthday to me!»: Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε με φίλους

Ο Ματ Ντέιμον για τον ρόλο του στην Οδύσσεια: «Ρόμπιν Γουίλιαμς, Τομ Χανκς και Ντένζελ Ουάσιγκτον με έμαθαν πώς να ηγούμαι μιας ταινίας»



