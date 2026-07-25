search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 15:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 13:53

«Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν»: Το ηχηρό μήνυμα της Εβίτας Αγαΐτση για τη μάχη με τον καρκίνο

25.07.2026 13:53
agatsi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Εβίτα Αγαΐτση, η οποία που είχε γίνει γνωστή και μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Ταμπού», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα 31 της χρόνια.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ξυρίζει το κεφάλι της. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Ιάσονας Χρόνης και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης.

«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή» αναφέρει, πριν καθίσει στην καρέκλα για να της ξυρίσει τα μαλλιά ο μουσικός και τραγουδοποιός.

»Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει», αναφέρει στέλνοντας μήνυμα δύναμης σε όσους αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα υγείας.

@_evita_agaitsi Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη🌸 @iasonaschroniss @theocharis_ioannidis #motivation #foryoupagе #fyp #staystrong ♬ πρωτότυπος ήχος – Evita Agaitsi

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», αναφέρει στη λεζάντα η ηθοποιός, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των φίλων της.

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις

«Happy birthday to me!»: Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε με φίλους

Ο Ματ Ντέιμον για τον ρόλο του στην Οδύσσεια: «Ρόμπιν Γουίλιαμς, Τομ Χανκς και Ντένζελ Ουάσιγκτον με έμαθαν πώς να ηγούμαι μιας ταινίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
POLO_TZORTZATOS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Στον τελικό του World Cup η Ελλάδα – Η τεράστια απόκρουση του Τζωρτζάτου (Videos)

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

fwtia_enaeria_mesa
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στους Γιαννάδες

OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο καιρός τρελάθηκε: Χιόνισε στον Όλυμπο καλοκαιριάτικα (Video)

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη κακοποιός με χειροβομβίδα – Είχε στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

verykios_dimos
MEDIA

«Χτυπάει» Βερύκιο το MEGA; - Το MegaRadio και η Χρηστίδου

diakopes-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για... λίγους και λίγες μέρες: Το «απλησίαστο» ελληνικό καλοκαίρι, οι διακοπές των 3 ημερών και η βουτιά στο μπάτζετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 15:33
POLO_TZORTZATOS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Στον τελικό του World Cup η Ελλάδα – Η τεράστια απόκρουση του Τζωρτζάτου (Videos)

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

fwtia_enaeria_mesa
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στους Γιαννάδες

1 / 3