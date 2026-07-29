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ΚΟΣΜΟΣ

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29.07.2026 18:41

Αλλαγές μεγατόνων στην πολιτική της Κούβας: Άνοιγμα στους ιδιώτες σε δεκάδες τομείς της οικονομίας λόγω αμερικανικού εμπάργκο – Στο κράτος υγεία, ασφάλεια και εκπαίδευση

29.07.2026 18:41
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Η Κούβα ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει πολλούς τομείς της οικονομίας της στους ιδιώτες, λίγες ημέρες αφού το κοινοβούλιο ενέκρινε μια δέσμη 176 μέτρων υπέρ της «οικονομίας της αγοράς».

Η διαχείριση των βενζινάδικων, των φαρμακείων, των λιμενικών εγκαταστάσεων, των απορριμμάτων, της ανανεώσιμης ενέργειας, είναι μερικοί από τους τομείς που θα ανοίξουν, μειώνοντας έτσι δραστικά τον αριθμό των υπηρεσιών που απαγορευόταν να προσφέρονται από ιδιωτικές εταιρείες.

Ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί στο εξής να δραστηριοποιείται στη διανομή βενζίνης, την πώληση φαρμάκων και οπτικών, την εισαγωγή οχημάτων, να λειτουργεί οίκους ευγηρίας, να διαχειρίζεται τερματικούς σταθμούς επιβατών και φορτίων καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις και μαρίνες, καθώς επίσης και στην εκμετάλλευση πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ορυχείων, όμως υπό όρους.

Σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές, στο νησί υπάρχουν περισσότερες από 15.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αριθμός που δείχνει ότι επιταχύνεται η έγκριση λειτουργίας εταιρειών.

Στον τομέα της υγείας πάντως, η νοσηλεία παραμένει «ευθύνη του κράτους» και οι ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες θα χορηγούνται «δωρεάν στον κουβανικό λαό», πρόσθεσε η κυβέρνηση.

Στον δημόσιο τομέα παραμένει και η εκπαίδευση, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν μαθήματα γλωσσών ή φύλαξη παιδιών.

Τα μέσα ενημέρωσης, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια και οι «στρατηγικοί» τομείς διατηρούνται υπό την εποπτεία του κράτους.

Στις 18 Ιουνίου το κοινοβούλιο ενέκρινε μια μακρά λίστα με 176 μέτρα που προέβλεπαν το άνοιγμα σχεδόν όλης της οικονομίας σε ιδιώτες, όπως για παράδειγμα τη γεωργία και τις τράπεζες.

Πρόκειται για ιστορική στροφή της κομμουνιστικής κυβέρνησης και της οικονομίας της που έχει βυθιστεί στην κρίση, μετά και τις πιέσεις που δέχεται εδώ και μήνες από τις ΗΠΑ. Το πετρελαϊκό εμπάργκο που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει φέρει την κουβανική οικονομία στο χείλος της κατάρρευσης, καθώς παρατηρούνται ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων, πόσιμου νερού και φαρμάκων, ενώ οι διακοπές ρεύματος είναι συνεχείς.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:37
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