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29.07.2026 10:33

Εβίτα Αγαΐτση: Το νέο μήνυμα για τη μάχη με τον καρκίνο – «Δεν μας ορίζει καμιά αρρώστια, δεν είμαστε η διάγνωσή μας» (Video)

29.07.2026 10:33
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση μοιράστηκε τις σκέψεις της σε νέο βίντεο μετά τη δημόσια αποκάλυψη της διάγνωσης καρκίνου.
  • Η ίδια τόνισε ότι η ασθένεια δεν καθορίζει την ταυτότητα του ατόμου και ευχαρίστησε τον κόσμο για τα υποστηρικτικά μηνύματα.
  • Η ηθοποιός δήλωσε πως η αντιμετώπιση των δυσκολιών εξαρτάται από την προσωπική στάση και την οπτική γωνία του κάθε ανθρώπου.
  • Πρόσφατα η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο όπου ξυρίζει το κεφάλι της, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα δύναμης σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.

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Τις σκέψεις και τα συναισθήματά της θέλησε να μοιραστεί η Εβίτα Αγαΐτση η οποία μετά τη δημόσια εξομολόγησή της για τη μάχη με τον καρκίνο επέστρεψε με ένα νέο βίντεο στο TikTok.

Αναφερόμενη στα εκατοντάδες μηνύματα που έλαβε από ανθρώπους με αντίστοιχες εμπειρίες, η ηθοποιός τόνισε πως καμία διάγνωση δεν καθορίζει την ταυτότητα ή την αξία ενός ανθρώπου, υπογραμμίζοντας ότι στο ταξίδι της ζωής σημασία έχει τι απόχρωση επιλέγει ο καθένας να δώσει σε ό,τι καλείται να αντιμετωπίσει.

«Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς. Αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι, από τα μηνύματα που έλαβα και από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε και θα βγούμε πιο δυνατοί και πιο ενδυναμωμένοι σε αυτό το ταξίδι της ζωής.

Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες. Το θέμα, εγώ τουλάχιστον αυτό πρεσβεύω, είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Και σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας. Δεν είμαστε η διάγνωσή μας.

Είναι μία μόνο πτυχή, εγώ έτσι το σκέφτομαι, της καθημερινότητάς μου. Υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια» είπε, μεταξύ άλλων.

@_evita_agaitsi Μακρηγόρησα είχα δεν είχα… Ενα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 🙏🏻 💕 #motivation #foryoupagе #fyp #fighters ♬ πρωτότυπος ήχος – Evita Agaitsi

Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες πριν, η Εβίτα Αγαΐτση, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Ταμπού», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα 31 της χρόνια.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στο οποίο ξυρίζει το κεφάλι της, έχοντας στο πλευρό της τον Ιάσονα Χρόνη και τον Θεοχάρη Ιωαννίδη.

«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή. Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα δύναμης σε εκείνους που βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση.

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