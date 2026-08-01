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01.08.2026 14:51

Οι χώροι που κάνουν τη φοιτητική ζωή καλύτερη: Η νέα παρέμβαση της HELLENiQ ENERGY στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

01.08.2026 14:51
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Στιγμιότυπο από την τελετή υπογραφής. Διακρίνονται η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, κα Άννα Ροκοφύλλου, στο μέσον ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου και δίπλα του ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

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Η ζωή στο πανεπιστήμιο δεν χωρά μόνο σε αμφιθέατρα, συγγράμματα και εξεταστικές. Είναι και οι συζητήσεις που κρατούν μέχρι αργά, οι εργασίες που γίνονται παρέα, τα διαλείμματα ανάμεσα στο διάβασμα και οι φιλίες που ξεκινούν συχνά από μία τυχαία συνάντηση σε έναν κοινόχρηστο χώρο.

Για τους φοιτητές που ζουν σε εστίες, όλα αυτά έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η εστία δεν είναι απλώς το μέρος, όπου επιστρέφουν στο τέλος της ημέρας. Είναι το σπίτι τους στα χρόνια των σπουδών τους αλλά και ο χώρος, όπου μαθαίνουν να μοιράζονται, να συνεργάζονται και να δημιουργούν μια νέα καθημερινότητα μακριά από την οικογένειά τους.

Οι χώροι στις Νέες Φοιτητικές Εστίες όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Στις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, περισσότεροι από 500 φοιτητές ζουν αυτή την εμπειρία. Για εκείνους, ένα αναγνωστήριο, μια άνετη γωνιά για συζήτηση μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Να προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για μελέτη, να διευκολύνουν τη συνεργασία και να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

Με αυτήν τη σκέψη, η HELLENiQ ENERGY ανέλαβε την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων των Νέων Φοιτητικών Εστιών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί σε δημόσια πανεπιστήμια της χώρας.

Οι χώροι στις Νέες Φοιτητικές Εστίες όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Στην πράξη, η παρέμβαση δίνει νέα ζωή σε χώρους που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας των φοιτητών. Ένα lobby για συναντήσεις και στιγμές χαλάρωσης, ένας πολυχρηστικός χώρος και τέσσερα αναγνωστήρια ανανεώθηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες όσων ζουν και σπουδάζουν στις εστίες.

Οι χώροι στις Νέες Φοιτητικές Εστίες όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Οι χώροι αυτοί απέκτησαν έτσι έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητά τους. Μπορούν να φιλοξενούν ατομική μελέτη, ομαδικές εργασίες, συζητήσεις και μικρές ανάσες μέσα σε μια απαιτητική ημέρα. Κυρίως, όμως, είναι χώροι στους οποίους οι φοιτητές θέλουν να περνούν χρόνο και να αισθάνονται άνετα.

Γιατί η ποιότητα της φοιτητικής ζωής δεν εξαρτάται μόνο από όσα συμβαίνουν μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Διαμορφώνεται και από το περιβάλλον στο οποίο οι νέοι άνθρωποι ζουν, μελετούν και συνδέονται μεταξύ τους. Ένας φιλόξενος κοινόχρηστος χώρος δεν αλλάζει απλώς την εικόνα ενός κτιρίου. Μπορεί να κάνει την καθημερινότητα πιο λειτουργική, τη μελέτη πιο ευχάριστη και τη ζωή στην εστία λιγότερο απρόσωπη.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου για την παράδοση της δωρεάς από τον CEO της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέα Σιάμισιη

Η δράση στο ΕΜΠ αποτελεί τον 3o σταθμό ενός προγράμματος που έχει ήδη φτάσει στις φοιτητικές εστίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με παρεμβάσεις που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών και στη δημιουργία ενός πιο φιλόξενου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Για περισσότερους από 500 νέους ανθρώπους, η εστία είναι το πρώτο τους σπίτι μακριά από το σπίτι. Και οι χώροι όπου διαβάζουν, συναντιούνται και μοιράζονται την καθημερινότητά τους είναι αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας των σπουδών τους.

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Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις Νέες Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

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