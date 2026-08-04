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04.08.2026 12:18

Ρόδος: Συνέλαβαν 59χρονο με πάνω από 1,3 κιλά κοκαΐνης

04.08.2026 12:18
xeiropedes

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Στη σύλληψη ενός 59χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο Νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ επέβαινε σε ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 1.207 γραμμάρια κοκαΐνης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο προσωρινό κατάλυμα όπου διέμενε, καθώς και στην κατοικία του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 121 γραμμάρια κοκαΐνης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1.328 γραμμάρια κοκαΐνης, μαζί με τη ζυγαριά ακριβείας, ενώ σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

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