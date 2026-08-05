Πεζεσκιάν: Πολύ δύσκολη επί του παρόντος η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σε συνέντευξη που μετέδωσε την Τετάρτη, 5/8, η κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τώρα πολύ δύσκολη».
Ωστόσο, ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε πως «η παρουσία του αποτελεί σημαντική πηγή δύναμης για εμάς, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε τη διαδικασία».
Υπενθυμίζεται ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.
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