Πεζεσκιάν: Πολύ δύσκολη επί του παρόντος η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σε συνέντευξη που μετέδωσε την Τετάρτη, 5/8, η κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τώρα πολύ δύσκολη».

Ωστόσο, ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε πως «η παρουσία του αποτελεί σημαντική πηγή δύναμης για εμάς, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε τη διαδικασία».

Iranian President Masoud Pezeshkian:



Communicating with Mojtaba Khamenei is very difficult now, but his presence is a significant source of strength for us, allowing us to maintain the process.



In the events they initiated, regarding the message he gave stating that while he… pic.twitter.com/sbDaZW2lKw — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

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