Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Κόκκινα» 19 κτίρια μετά τη φονική πυρκαγιά

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Δεκαεννέα κτίρια στο νότιο Ρέθυμνο χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», δηλαδή κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση, μετά τις αυτοψίες των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).

Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν 55 αυτοψίες κτιρίων, με τα αποτελέσματα να καταγράφουν:

24 κτίρια πράσινα , χωρίς σοβαρές βλάβες,

, χωρίς σοβαρές βλάβες, 12 κτίρια κίτρινα , με ανάγκη επισκευών,

, με ανάγκη επισκευών, 19 κτίρια κόκκινα, με σοβαρές ζημιές.

Η διαδικασία των ελέγχων αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής και την αποκατάσταση των πληγέντων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στη συγκέντρωση και αξιολόγηση των φακέλων για την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

Συνολικά, στις πληγείσες περιοχές της χώρας έχουν ολοκληρωθεί 325 αυτοψίες κτιρίων, με συνολικά 118 κτίρια να χαρακτηρίζονται «κόκκινα».

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