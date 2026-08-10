Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονος που μέθυσε σε γλέντι στην Ελούντα – Συνελήφθη ο πατέρας του

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Ακόμη ένα περιστατικό με ανήλικο, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε γλέντι, καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην Ελούντα Λασιθίου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένας 15χρονος βρέθηκε σε κατάσταση μέθης τα ξημερώματα της Κυριακής (9/8), κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής.

Ο ανήλικος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και συνελήφθη ο πατέρας του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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