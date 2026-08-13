Κρι Κρι: Επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ και τριπλασιασμός παραγωγής γιαουρτιού έως το 2030 μέσω εξαγωγών

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Σε νέο κύκλο επενδύσεων και παραγωγικής επέκτασης εισέρχεται η Κρι Κρι, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στις αγορές του εξωτερικού και στις συμφωνίες private label με μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής. Το πλάνο προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ την τριετία 2028-2030, με στόχο η παραγωγική δυναμικότητα στο γιαούρτι να φτάσει περίπου στο τριπλάσιο των επιπέδων του 2025.

Την αναπτυξιακή προοπτική της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας αναδεικνύει νέα ανάλυση της Piraeus Securities, η οποία προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης. Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 34 ευρώ, από 24 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform» και υπολογίζοντας συνολική αναμενόμενη απόδοση 21,3%.

Βασικός παράγοντας πίσω από την αναθεώρηση είναι η σημαντική διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, η οποία αναμένεται να επιτρέψει στην Κρι Κρι να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από το εξωτερικό και να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς γιαουρτιού.

Το Greek Yogurt Dynamo αλλάζει την παραγωγική βάση

Πρώτος σταθμός του σχεδιασμού είναι το επενδυτικό πρόγραμμα «Greek Yogurt Dynamo», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Με την πλήρη λειτουργία του, η παραγωγική δυναμικότητα γιαουρτιού προβλέπεται να διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2025.

Η επέκταση, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Για το 2028 σχεδιάζεται νέα επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ για την περίοδο 2029-2030 προβλέπονται πρόσθετες επενδύσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της Κρι Κρι εκτιμάται ότι θα βρίσκεται περίπου στο τριπλάσιο των επιπέδων του 2025.

Ο σχεδιασμός επεκτείνεται μάλιστα πέρα από το 2030. Σε επόμενη φάση εξετάζεται νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 έως 150 εκατ. ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γιαουρτιού.

Η διεύρυνση της παραγωγής συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Κρι Κρι έχει ήδη αναπτύξει παρουσία σε χώρες όπως η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ρουμανία, καθώς και στις αγορές της Σκανδιναβίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το private label, καθώς οι συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες λιανικής προσφέρουν δυνατότητα σημαντικής αύξησης των όγκων πωλήσεων. Η Piraeus Securities εκτιμά ότι η διεύρυνση των υφιστάμενων συμφωνιών σε αυτή την κατηγορία θα αποτελέσει έναν από τους βασικότερους μοχλούς αύξησης των εσόδων της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική αυτή δίνει στην Κρι Κρι τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη του δικού της brand σε κάθε επιμέρους αγορά.

Προς πωλήσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ

Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αλλάζει αισθητά και τις προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη.

Για το 2026, η Piraeus Securities εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στα 395,6 εκατ. ευρώ, με EBITDA 65 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 51,4 εκατ. ευρώ.

Μέχρι το 2029, ο κύκλος εργασιών προβλέπεται να έχει πραγματοποιήσει σημαντικό άλμα, προσεγγίζοντας τα 715,8 εκατ. ευρώ. Για την ίδια χρήση, τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 115,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 90,9 εκατ. ευρώ.

Οι νέες προβλέψεις είναι περίπου 20%-30% υψηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, καθώς πλέον ενσωματώνουν τις δυνατότητες που δημιουργεί η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα.

Το μεγάλο στοίχημα των ΗΠΑ

Πέρα από την Ευρώπη, η αμερικανική αγορά αποτελεί τον μεγάλο μακροπρόθεσμο στόχο της Κρι Κρι. Η συνεργασία διανομής με την Kroger έχει ανοίξει την πόρτα σε περίπου 1.000 σημεία πώλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάπτυξη του frozen yogurt στην αμερικανική αγορά κινείται, πάντως, με χαμηλότερους ρυθμούς από εκείνους που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Για τον λόγο αυτό, η Ευρώπη και ιδιαίτερα το private label παραμένουν προς το παρόν οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις ανάπτυξης.

Η Piraeus Securities αποτιμά τη μετοχή της Κρι Κρι στα 34 ευρώ, χρησιμοποιώντας συνδυασμό της μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) και του πολλαπλασιαστή EV/EBITDA, με ίση στάθμιση.

Σημαντικό στοιχείο στην επενδυτική εικόνα αποτελεί και η καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, η οποία της προσφέρει μεγαλύτερη ευχέρεια να χρηματοδοτήσει την επέκταση της παραγωγικής της βάσης.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την Κρι Κρι είναι πλέον η μετατροπή αυτής της παραγωγικής επέκτασης σε μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές. Με επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ ήδη στον σχεδιασμό για την περίοδο 2028-2030 και ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόγραμμα να εξετάζεται για μετά το 2030, η εταιρεία προετοιμάζει την παραγωγική υποδομή που θα χρειαστεί για να υποστηρίξει έναν κύκλο εργασιών αισθητά μεγαλύτερο από τα σημερινά επίπεδα.

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