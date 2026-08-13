Εθνική Τράπεζα: Η Citi ανεβάζει στα 20 ευρώ την τιμή στόχο και βλέπει άνοδο 23%

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Νέα υψηλότερη τιμή στόχο για την Εθνική Τράπεζα δίνει η Citi, ανεβάζοντας τον πήχη στα 20 ευρώ από 17 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας τη σύσταση «buy». Η αναθεώρηση ακολουθεί τις ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου και συνοδεύεται από βελτιωμένες εκτιμήσεις για την κερδοφορία της τράπεζας τα επόμενα χρόνια.

Με βάση την τιμή της μετοχής στα 16,20 ευρώ, ο νέος στόχος των 20 ευρώ μεταφράζεται σε δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 23%. Παράλληλα, η Citi γίνεται ο πρώτος επενδυτικός οίκος που τοποθετεί τον στόχο για τη μετοχή της Εθνικής στο συγκεκριμένο επίπεδο.

Πίσω από την αναβάθμιση βρίσκεται η βελτίωση των εκτιμήσεων του οίκου για τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας. Η Citi αυξάνει τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 1% για το 2026, κατά 4% για το 2027 και κατά 3% για το 2028.

Καθοριστικό ρόλο στις νέες εκτιμήσεις παίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), για τα οποία ο οίκος εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξος. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η προοπτική ευνοϊκότερων εξελίξεων στο μέτωπο των επιτοκίων δημιουργούν, σύμφωνα με την ανάλυση, καλύτερες προϋποθέσεις για την πορεία των εσόδων.

Χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου

Ένας ακόμη παράγοντας που οδηγεί υψηλότερα την αποτίμηση είναι η αλλαγή στην παραδοχή της Citi για το κόστος κεφαλαίου. Ο οίκος το μειώνει στο 10% από 11%, κίνηση που συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της τιμής στόχου κατά 3 ευρώ.

Στο βασικό σενάριο της Citi, η αποτίμηση στηρίζεται σε βιώσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, προσαρμοσμένη για το πλεονάζον κεφάλαιο (sustainable excess capital-adjusted ROTE), στο 17,7%, με κόστος ιδίων κεφαλαίων (cost of equity) 10%.

Με αυτές τις παραδοχές προκύπτει η τιμή στόχος των 20 ευρώ και το περιθώριο ανόδου 23% σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν η μετοχή κατά την εκπόνηση της ανάλυσης.

Το θετικό σενάριο δείχνει 24,40 ευρώ

Μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου προκύπτουν από το αισιόδοξο σενάριο της Citi. Στο bull case, ο οίκος εξετάζει τι θα μπορούσε να συμβεί εφόσον η Εθνική πετύχει ROTE υψηλότερο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το βασικό σενάριο και παράλληλα το κόστος ιδίων κεφαλαίων κινηθεί κατά 100 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Σε αυτή την περίπτωση, η αποτίμηση ανεβαίνει στα 24,40 ευρώ ανά μετοχή. Πρόκειται για επίπεδο που συνεπάγεται δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 51% από τα 16,20 ευρώ.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση αποτυπώνει τη σημασία που έχει για την αποτίμηση της τράπεζας η δυνατότητα διατήρησης υψηλών αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ως προς το κόστος κεφαλαίου.

Το δυσμενές σενάριο

Στον αντίποδα, η Citi εξετάζει και το ενδεχόμενο λιγότερο ευνοϊκών συνθηκών. Στο bear case, η υπόθεση εργασίας προβλέπει ROTE χαμηλότερο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα και κόστος ιδίων κεφαλαίων αυξημένο κατά 200 μονάδες βάσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αποτίμηση της Εθνικής περιορίζεται στα 13,75 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο περίπου 15% χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς των 16,20 ευρώ.

Η συνολική εικόνα της Citi παραμένει πάντως θετική. Η αύξηση της τιμής στόχου, οι ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για τα κέρδη και οι προσδοκίες για ισχυρότερα καθαρά έσοδα από τόκους στηρίζουν τη σύσταση «buy».

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η Εθνική θα μπορέσει να διατηρήσει την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τις υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου, παράγοντες που θα κρίνουν εάν η μετοχή μπορεί να κινηθεί προς τον βασικό στόχο των 20 ευρώ ή ακόμη υψηλότερα, προς τα επίπεδα που προβλέπει το αισιόδοξο σενάριο της Citi.

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