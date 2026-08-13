The Ellinikon Park: Πάνω από 30.000 δέντρα και πράσινο στο 70% της συνολικής έκτασης

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Ένα μεγάλο «πράσινο» στοίχημα βρίσκεται στον πυρήνα της ανάπλασης του Ελληνικού, με το The Ellinikon Park να σχεδιάζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους αστικούς χώρους πρασίνου στην Ευρώπη. Περισσότερα από 30.000 δέντρα, περίπου 3 εκατομμύρια θάμνοι και πράσινη κάλυψη άνω του 70% συνθέτουν την κλίμακα του έργου, το οποίο φιλοδοξεί παράλληλα να λειτουργήσει ως πρότυπο διαχείρισης νερού και αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών.

Τα χαρακτηριστικά του πάρκου αποτυπώνονται στη μελέτη «Σύγχρονα Πάρκα στην Ελλάδα – Ένας οδηγός για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία βιώσιμων πράσινων χώρων», που εκπονήθηκε από την 1830 Lab για το LAMDA Labs της LAMDA Development. Η μελέτη εξετάζει διεθνείς πρακτικές για τα σύγχρονα αστικά πάρκα και χρησιμοποιεί το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού ως περίπτωση εφαρμογής αντίστοιχων αρχών στην Ελλάδα.

Στη συντακτική ομάδα συμμετέχουν η αρχιτέκτονας και αρχιτέκτονας τοπίου Δήμητρα Θεοχάρη και η Λενιώ Μυριβήλη, Global Chief Heat Officer στο UN Environment Programme και στο Climate Resilience Center του Atlantic Council.

Ένα νέο οικοσύστημα στο Ελληνικό

Το μέγεθος των φυτεύσεων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού. Προβλέπονται περισσότερα από 30.000 δέντρα και περίπου 3 εκατομμύρια θάμνοι, ενώ πάνω από το 70% των φυτεύσεων θα αφορά ιθαγενή και προσαρμοσμένα είδη.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα ικανό να φιλοξενήσει περισσότερα από 520 είδη χλωρίδας και πανίδας, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα σε μία περιοχή η οποία επί δεκαετίες είχε διαφορετικές χρήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην αντιμετώπιση της θερμικής επιβάρυνσης, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του λεκανοπεδίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ήδη από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία thermal mapping και Computational Fluid Dynamics (CFD), προκειμένου να εξεταστούν παράγοντες όπως η σκίαση, η κυκλοφορία του αέρα και η θερμική συμπεριφορά διαφορετικών σημείων του πάρκου.

Έως 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία

Με βάση τις προσομοιώσεις, προβλέπεται η δημιουργία ενός δικτύου «δροσερών διαδρομών», στις οποίες η θερμοκρασία θα μπορεί να είναι έως και 4 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη σε σχέση με γειτονικές ασφαλτοστρωμένες περιοχές.

Στα σημεία παραμονής επιδιώκεται σκίαση άνω του 60%, ενώ ο σχεδιασμός επιχειρεί να διατηρήσει ανεμπόδιστη τη φυσική κυκλοφορία του αέρα και να αξιοποιήσει τη διαπνοή της βλάστησης για τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται κανάλια, νεφελώματα και δεξαμενές χαμηλής κατανάλωσης νερού. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά εντάσσονται στον μηχανισμό εξατμιστικής ψύξης του πάρκου.

Το νερό στο επίκεντρο

Ένα από τα πιο σύνθετα τμήματα του έργου αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς η συντήρηση μιας τόσο μεγάλης έκτασης πρασίνου δημιουργεί σημαντικές ανάγκες άρδευσης.

Το The Ellinikon Park προβλέπεται να διαθέτει μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, με δυνατότητα παραγωγής έως 7.000 κυβικών μέτρων επεξεργασμένου νερού ημερησίως. Το νερό θα μπορεί να αξιοποιείται για τις επιτρεπόμενες μη πόσιμες χρήσεις, μεταξύ των οποίων και η άρδευση.

Παράλληλα, σχεδιάζεται δεξαμενή αποθήκευσης αρδευτικού νερού χωρητικότητας 10.000 κυβικών μέτρων, ώστε να υπάρχει επάρκεια ακόμη και σε περιόδους αυξημένων αναγκών λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Η άρδευση θα ελέγχεται από έξυπνο σύστημα με αισθητήρες καιρού και εδάφους. Σύμφωνα με τη μελέτη, η τεχνολογία αυτή μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση νερού έως και κατά 90%, καθώς η παροχή προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Τα όμβρια παραμένουν στο πάρκο

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και τη διαχείριση των βρόχινων νερών. Μέσω πράσινων και γαλάζιων υποδομών προβλέπεται το 100% των όμβριων υδάτων να διαχειρίζεται επιτόπου.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αποκατάσταση φυσικών ροών, όπως του ρέματος Τραχώνων, το οποίο αποκτά παράλληλα ρόλο στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Η φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης επεκτείνεται και στα υλικά του πρώην αεροδρομίου. Πλάκες σκυροδέματος από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αξιοποιούνται εκ νέου ως τοιχία, καθιστικά και άλλα δομικά στοιχεία, ενώ θραυστά αδρανή χρησιμοποιούνται σε συρματοκιβώτια και επιχώσεις.

Για τις νέες επιστρώσεις προβλέπεται χρήση ελληνικών φυσικών υλικών, όπως μάρμαρο Καβάλας, λευκό μάρμαρο Διονύσου-Πεντέλης, σχιστόλιθος Καρύστου και ψαμμίτης Μάνδρας.

Διαδρομές και συνεχής έλεγχος του μικροκλίματος

Το δίκτυο πεζοδρόμων σχεδιάζεται με στόχο τη συνεχή σκίαση και την υψηλή προσβασιμότητα. Παράλληλα, μικρότερα μονοπάτια θα ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο και θα ενσωματώνονται στη βλάστηση, δημιουργώντας περιοχές με διαφορετικές συνθήκες σκίασης και θερμοκρασίας.

Η λειτουργία του πάρκου δεν θα βασίζεται μόνο στον αρχικό σχεδιασμό. Προβλέπεται συνεχής παρακολούθηση δεδομένων όπως η θερμοκρασία του αέρα, η σχετική υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία του εδάφους και τα επίπεδα σκίασης.

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του μικροκλίματος, την άρδευση και τη συντήρηση του πρασίνου, επιτρέποντας παρεμβάσεις ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες που θα επικρατούν στο πάρκο.

Το The Ellinikon Park αποτελεί έτσι ένα από τα πλέον σύνθετα κομμάτια της συνολικής επένδυσης στο Ελληνικό. Πέρα από την έκταση του πρασίνου, το κρίσιμο τεστ θα είναι η λειτουργία του σε βάθος χρόνου: η διαχείριση των μεγάλων αναγκών σε νερό, η συντήρηση εκατομμυρίων φυτεύσεων και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων απέναντι στις ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες της Αθήνας.

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