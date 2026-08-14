Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Επίσης από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Τέλος, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει καλαμιές και δεν εμπνέει ανησυχία.
Δείτε βίντεο:
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