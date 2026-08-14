search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2026 00:56

Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

14.08.2026 00:56
fwtia aeroplano
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Επίσης από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Τέλος, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει καλαμιές και δεν εμπνέει ανησυχία.

Δείτε βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Ξάνθη: Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου – Σχεδόν 200 προγραμματισμένα δρομολόγια ως και την Κυριακή

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός, λεωφορεία και Τραμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_ileia_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

MQ-9 Reaper
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το 25% των drones MQ-9 Reaper έχασαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Το καθένα κοστίζει ως 50 εκατ. δολάρια

emprismos_sindos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

arkoudotrypa
ΕΛΛΑΔΑ

«Αρκουδότρυπα»: Οι ομοφοβικές αντιδράσεις ακύρωσαν την προβολή της ταινίας σε χωριό της Αιγιαλείας

skiathos-nick-karvounis-8PR1tT9UmmU-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:36
fotia_ileia_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

MQ-9 Reaper
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το 25% των drones MQ-9 Reaper έχασαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Το καθένα κοστίζει ως 50 εκατ. δολάρια

emprismos_sindos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

1 / 3