Ιός Δυτικού Νείλου: Φουντώνουν τα κρούσματα – Πέντε νέες περιοχές στο «κόκκινο»

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Διευρύνεται η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να ανανεώνει συχνά τις επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου περιοχές.

Η Αττική έχει βρεθεί στο επίκεντρο από την αρχή της εφετινής επιτήρησης, με τους ειδικούς να εκπέμπουν συναγερμό για εφαρμογή μέτρων πρόληψης τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες για την ατομική τους προστασία.

Συνολικά 34 δήμοι της Αττικής και 51 δήμοι σε όλη τη χώρα καταγράφουν κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου ή είναι σε κίνδυνο για μετάδοση, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο επηρεαζόμενων περιοχών που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

Ως «επηρεαζόμενες» περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ορίζονται οι Δήμοι με πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ) σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, και ως «υψηλού κινδύνου» περιοχές ορίζονται οι Δήμοι όπου δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026 (μέχρι στιγμής), αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του ΔΝ σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές/ γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης, διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια/ζώα, στην ευρύτερη περιοχή).

Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα έχουν προστεθεί δύο δήμοι στην Αττική, ο δήμος Σαρωνικού και Πειραιά καθώς και ακόμη τρεις δήμοι σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα οι δήμοι Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη και Θηβαίων στη Βοιωτία.

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