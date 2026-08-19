Frank Beard: Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ των ZZ Top (photos/video)

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Ο επί δεκαετίες θρυλικός ντράμερ των ZZ Top και ο άνθρωπος πίσω από τον χαρακτηριστικό ρυθμό επιτυχιών όπως τα «La Grange», «Tush» και «Legs», Frank Beard πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του συγκροτήματος.

Ο Frank Beard πέθανε στις 17 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν υπό φροντίδα στο τελικό στάδιο σοβαρής ασθένειας στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

«Ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο καινοτόμους ντράμερ»

Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των ZZ Top, Μπίλι Γκίμπονς, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του.

«Σήμερα, ο Έλγουντ [Φράνσις] κι εγώ χάσαμε έναν σπουδαίο φίλο και συνεργάτη και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους ντράμερ και έναν σπουδαίο, γνήσιο γιο του Τέξας», ανέφερε.

«Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα, στο οποίο υπήρξε μέλος επί έξι δεκαετίες, θα συνεχίσει την πορεία του, όπως ο ίδιος επιθυμούσε», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ZZ Top είχαν ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο Hollywood Bowl εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του Frank Beard. Μετά τον θάνατό του, το συγκρότημα δεν θα πραγματοποιήσει ούτε τη συναυλία της Τρίτης στο Σολτ Λέικ Σίτι ούτε εκείνη της Τετάρτης στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Από τα τοπικά συγκροτήματα του Τέξας στους ZZ Top

Ο Frank Beard μεγάλωσε στη μικρή πόλη Φράνκστον του Τέξας και στα πρώτα του μουσικά βήματα έπαιξε σε αρκετά τοπικά ροκ συγκροτήματα. Εντάχθηκε στους ZZ Top το 1971 και, ταυτίστηκε με τον ήχο του συγκροτήματος.

Το δυναμικό και χαρακτηριστικό παίξιμό του αποτέλεσε βασικό συστατικό ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ZZ Top, μεταξύ των οποίων τα «La Grange», «Tush» και «Legs».

ZZ Top drummer Frank Beard, whose signature backbeat helped define the legendary Texas rock band for more than five decades, has died at 77.



In 2019, Beard joined bandmates Billy Gibbons and Dusty Hill to look back on 50 years of ZZ Top and the music that made them rock icons.… pic.twitter.com/jVwoAIcFhp — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 18, 2026

Καθώς οι ZZ Top εξελίσσονταν σε ένα από τα μεγάλα ονόματα της ροκ στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Frank Beard αντιμετώπισε προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, σε μια περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα έκανε ένα διάλειμμα από τη μουσική του δραστηριότητα.

Ο Beard, δεδομένου του επωνύμου του, το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε την χαρακτηριστική μακριά γενειάδα των Gibbons και Hill, παρέμεινε στους ZZ Top σε ολόκληρη την εξακονταετή πορεία του συγκροτήματος και εισήχθη μαζί τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004.

Στα πρώτα χρόνια της πορείας του συγκροτήματος αντιμετώπισε προβλήματα με την κατάχρηση ουσιών και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μπήκε οικειοθελώς σε κέντρο αποτοξίνωσης. Τότε το συγκρότημα έκανε ένα διάλειμμα, με τους συνεργάτες του να του λένε να πάρει όσο χρόνο χρειαζόταν.

«Απλώς ήθελα να γίνω νηφάλιος», είπε ο Hill στο ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas. «Ήθελα να γίνω σαν τους ανθρώπους που θαύμαζα, που μπορούσαν να κάθονται στο σπίτι, να βλέπουν τηλεόραση και να πηγαίνουν για ύπνο».

Μετά την επιστροφή των ZZ Top, ο Beard είχε απεξαρτηθεί και συνέχισε να περιοδεύει με το συγκρότημα για δεκαετίες.

Τα προβλήματα υγείας και η απουσία από το συγκρότημα

Στη διάρκεια των χρόνων αντιμετώπισε και άλλα προβλήματα υγείας. Το 2002 χρειάστηκε να υποβληθεί εκτάκτως σε σκωληκοειδεκτομή, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από ορισμένες εμφανίσεις των ZZ Top.

Το 2025 αποσύρθηκε προσωρινά από τις δραστηριότητες του συγκροτήματος εξαιτίας προβλημάτων υγείας, για τα οποία δεν είχαν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

ZZ Top drummer Frank Beard has died at 77. In a 2019 interview, Beard recalled entering rehab just as the band was taking off in the late 1970s.



Asked whether they ever considered replacing him, Billy Gibbons made the band’s loyalty clear: “There is no other drummer. There is… pic.twitter.com/Xhm73lGl8w — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 18, 2026

Η απώλεια του Frank Beard έρχεται πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του μπασίστα των ZZ Top, Ντάστι Χιλ, ο οποίος πέθανε το 2021, σε ηλικία 72 ετών. Μετά τον θάνατό του, τη θέση του στο μπάσο ανέλαβε ο Έλγουντ Φράνσις.

Ο Billy Gibbons είναι πλέον το μοναδικό εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του θρυλικού τρίο.

Η λιτή δήλωση στο Rock and Roll Hall of Fame

Παρά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε με τους ZZ Top, ο Beard διατηρούσε δημοσίως μια ιδιαίτερα μετριοπαθή στάση απέναντι στη φήμη και την καριέρα του.

(1/3) In Memoriam: Drummer Frank Beard was inducted in 2004 with @ZZTop, who charmed millions with their supercharged boogie, brash music videos, and Texas-sized tours. Beard's drumming was characterized by versatile, tight rhythms – blending rock, blues, and country stylings. pic.twitter.com/FuQGIpleOy — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) August 18, 2026

Όταν οι ZZ Top εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004, ο ίδιος περιορίστηκε σε μια χαρακτηριστικά λιτή δήλωση: «Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, όπως και αυτό. Σας ευχαριστώ».

Ο Beard παντρεύτηκε δύο φορές, με δεύτερη σύζυγό του την Debbie Meredith, την οποία παντρεύτηκε το 1982 και απέκτησαν τρία παιδιά.

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