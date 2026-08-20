ΣΥΡΙΖΑ: Αυτοί είναι οι νέοι τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – Τους τομείς Εξωτερικών και Άμυνας αναλαμβάνει η Ρένα Δούρου

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Την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με την πρόεδρο Ρένα Δούρου να αναλαμβάνει τους τομείς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας και σειρά βουλευτών να επωμίζονται περισσότερα του ενός χαρτοφυλάκια.
Η νέα διάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίασή της, με την κατανομή των τομέων ευθύνης, αλλά και τον καθορισμό των προσώπων που αναλαμβάνουν κεντρικούς κοινοβουλευτικούς ρόλους.
Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναλαμβάνει τον Τομέα Εσωτερικών, καθώς και τον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Διπλό χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνει και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος τοποθετείται στους τομείς Διαφάνειας και Υγείας.
Ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει τον Τομέα Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθώς και τον Τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στον Τομέα Παιδείας και Αθλητισμού τοποθετείται ο Γιάννης Αμανατίδης, ενώ η Θεοδώρα Ακριώτου αναλαμβάνει τον Πολιτισμό και παράλληλα τον Τομέα Μετανάστευσης και Ασύλου.
Τρεις τομείς αναλαμβάνει ο Γιώργος Παπαηλιού: Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αντίστοιχα, ο Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τους τομείς Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Η Έλενα Ακρίτα τοποθετείται στους τομείς Δικαιωμάτων και Ισότητας, Ψηφιακής Πολιτικής και Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής. Ο Γιάννης Καριπίδης, από την πλευρά του, αναλαμβάνει τον Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τον Τομέα Τουρισμού.
Παράλληλα με την κατανομή των τομέων, αποφασίστηκαν και οι θέσεις ευθύνης στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης, ενώ διευθύντρια της Κ.Ο. ορίζεται η Νατάσα Γκαρά.
Καθήκοντα κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αναλαμβάνουν οι Χρήστος Γιαννούλης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, με συγκεκριμένη κατανομή των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής.
Ο Χρήστος Γιαννούλης θα έχει την ευθύνη για τις Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου.
Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος θα είναι αρμόδιος για τις Διαρκείς Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, καθώς και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.
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