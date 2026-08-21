«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τα voucher έως 600 ευρώ – Πώς θα κάνετε αίτηση

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Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».
Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.
Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, με το ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από την κατηγορία του δικαιούχου, τα οικογενειακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η διαμονή.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται: Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ, με τους κωδικούς Taxisnet. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet ή με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χαμηλή τουριστική περίοδο, από Οκτώβριο έως και Απρίλιο, κατά την οποία προβλέπονται υψηλότερα ποσά ενίσχυσης.
Στόχος είναι η ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού και η αύξηση της επισκεψιμότητας σε ορεινούς και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.
Μάλιστα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα κατευθυνθεί σε κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν την συγκεκριμένη περίοδο.
Στον νέο κύκλο διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες.
Ειδικότερα:
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα με πιστοποιημένη αναπηρία.
Συγκεκριμένα, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα παιδιά με πιστοποιημένη αναπηρία, μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται επιπλέον ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.
Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:
Οι επιπλέον δικαιούχοι θα προκύψουν από τους πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση στην πρώτη φάση, αλλά δεν είχαν κληρωθεί.
Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία χωρίς να έχουν λάβει την επιδότηση.
Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027» προσφέρει:
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