«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τα voucher έως 600 ευρώ – Πώς θα κάνετε αίτηση

Takeaways by to pontiki AI Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έως τις 21 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία.

Η δράση δίνει έμφαση στη χαμηλή τουριστική περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο για την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν ψηφιακή χρεωστική κάρτα για ανέπαφη πληρωμή σε καταλύματα, ενώ η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

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Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, με το ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από την κατηγορία του δικαιούχου, τα οικογενειακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η διαμονή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται: Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ, με τους κωδικούς Taxisnet. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet ή με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χαμηλή τουριστική περίοδο, από Οκτώβριο έως και Απρίλιο, κατά την οποία προβλέπονται υψηλότερα ποσά ενίσχυσης.

Στόχος είναι η ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού και η αύξηση της επισκεψιμότητας σε ορεινούς και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.

Μάλιστα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα κατευθυνθεί σε κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν την συγκεκριμένη περίοδο.

Tα νέα εισοδηματικά όρια

Στον νέο κύκλο διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες.

Ειδικότερα:

Για άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κλιμακωτά και μπορούν να φτάσουν έως τα 58.000 ευρώ.

Τι ισχύει για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα με πιστοποιημένη αναπηρία.

Συγκεκριμένα, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα παιδιά με πιστοποιημένη αναπηρία, μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται επιπλέον ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Σε δύο φάσεις το πρόγραμμα

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για τη δεύτερη φάση δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν νέες αιτήσεις ούτε θα πραγματοποιηθεί νέα ηλεκτρονική κλήρωση.

Οι επιπλέον δικαιούχοι θα προκύψουν από τους πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση στην πρώτη φάση, αλλά δεν είχαν κληρωθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία χωρίς να έχουν λάβει την επιδότηση.

Πώς γίνεται η εξαργύρωση

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027» προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) και συγκεκριμένα για κληρωθέντες δικαιούχους της Α’ φάσης:

για την υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

για τη χαμηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

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