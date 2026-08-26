Κλειστά σπίτια: Τελευταία ευκαιρία για επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Ποιοι προλαβαίνουν την προθεσμία

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», με τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων να έχουν μόλις λίγες ημέρες στη διάθεσή τους για να εξασφαλίσουν το απαραίτητο «εισιτήριο» που μπορεί να τους οδηγήσει σε επιδότηση έως 36.000 ευρώ.

Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Αυγούστου 2026 και μέχρι τότε όσοι διαθέτουν κλειστές κατοικίες και θέλουν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για την ανακαίνισή τους θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας.

Προσοχή, όμως: η συγκεκριμένη βεβαίωση δεν σημαίνει ότι η επιδότηση έχει ήδη εγκριθεί. Αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να περάσει στη δεύτερη φάση, όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις κανονικές αιτήσεις χρηματοδότησης.

Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία η αντίστοιχη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου. Έτσι, η προθεσμία της 31ης Αυγούστου αφορά αποκλειστικά τα κλειστά σπίτια, στα οποία άλλωστε στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η προσπάθεια να επιστρέψουν κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση.

Από την 1η Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα αλλάζει φάση, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης να αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του μήνα.

Η δράση διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. ευρώ και προβλέπει κάλυψη από 70% έως 95% του κόστους των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ προβλέπεται πρόσθετη κάλυψη έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους.

Το μεγάλο στοίχημα είναι κατά πόσο το πρόγραμμα θα καταφέρει να βγάλει από την αδράνεια ένα μέρος του αποθέματος των κλειστών κατοικιών, την ώρα που η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη και τα ενοίκια εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί περίπου 9.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες, ενώ μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας εκτιμάται ότι ο αριθμός μπορεί να πλησιάσει τις 11.000. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενισχυθούν περαιτέρω τα διαθέσιμα κονδύλια για τα κλειστά ακίνητα.

Το κρίσιμο, βέβαια, θα είναι πόσα από αυτά τα σπίτια θα φτάσουν τελικά μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και, κυρίως, πόσα θα επιστρέψουν πραγματικά στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δεύτερη και ουσιαστικότερη διαδικασία, καθώς οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στην πλατφόρμα χρηματοδότησης.

Κάθε νοικοκυριό έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για έως μία κλειστή και έως μία ανοικτή κατοικία.

Για τα κλειστά ακίνητα δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιοκτησία ή την επικαρπία της κατοικίας. Μετά την ανακαίνιση, όμως, συνοδεύονται και από συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Το ακίνητο θα πρέπει είτε να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του δικαιούχου είτε να δοθεί σε τρίτο με μακροχρόνια μίσθωση, με τη συγκεκριμένη χρήση να διατηρείται για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Εάν επιλεγεί η μίσθωση, το ενοίκιο θα πρέπει να παραμείνει σταθερό για τα πρώτα τρία χρόνια. Παράλληλα, το ακίνητο δεν θα μπορεί να περάσει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

Τα κριτήρια για τα ακίνητα

Δεν μπορούν, πάντως, όλα τα σπίτια να μπουν στο πρόγραμμα. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μια κατοικία θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, να υφίσταται νόμιμα και να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα.

Παράλληλα, θα πρέπει να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη και οι κύριοι χώροι της να μην ξεπερνούν τα 120 τετραγωνικά μέτρα.

Εξαίρεση προβλέπεται για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, όπου το όριο ανεβαίνει στα 150 τ.μ. Αυτό, ωστόσο, δεν αυξάνει και την επιδότηση, καθώς το ανώτατο ποσό παραμένει στις 36.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια και η εναλλακτική της τριετίας

Το πρόγραμμα προβλέπει δύο εισοδηματικές κλίμακες. Για έναν άγαμο τα όρια είναι 18.000 και 25.000 ευρώ, ενώ για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά 25.000 και 35.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για ζευγάρι με ένα παιδί αυξάνονται σε 30.000 και 40.000 ευρώ και με δύο παιδιά σε 35.000 και 45.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον παιδί προστίθενται 5.000 ευρώ στο αντίστοιχο εισοδηματικό όριο.

Υπάρχει, ωστόσο, μια δεύτερη ευκαιρία για νοικοκυριά που εμφανίζουν υψηλότερο εισόδημα το 2025. Εφόσον ξεπερνούν το προβλεπόμενο όριο, μπορεί να εξεταστεί ο μέσος όρος των εισοδημάτων της τριετίας 2023-2025. Εάν ο μέσος αυτός όρος βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραμείνει στο παιχνίδι της επιδότησης.

Τα χρήματα, τέλος, δεν μπορούν να δαπανηθούν κατά βούληση. Οι αμιγώς ανακαινιστικές εργασίες πρέπει να καλύπτουν το 60%-80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο 20%-40% πρέπει να αφορά παρεμβάσεις ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Με την προθεσμία της 31ης Αυγούστου να πλησιάζει, όσοι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα δεν έχουν πλέον μεγάλα χρονικά περιθώρια. Και το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσουν είναι η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, χωρίς την οποία η πόρτα της επιδότησης των 36.000 ευρώ παραμένει κλειστή.

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