«Αηδιαστικό»: «Κράξιμο» σε Τραμπ μετά την ανάρτηση AI φωτογραφίας του με την Ντόλι Πάρτον

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Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του ο Τραμπ μοιράστηκε στο Truth Social μια εικονογράφηση που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, στην οποία απεικονίζεται με την Ντόλι Πάρτον να περπατούν αγκαζέ στον Λευκό Οίκο.

Για τους θαυμαστές της καλλιτέχνιδας, η οποία πέθανε αυτή την εβδομάδα και άφησε εκατομμύρια ανθρώπους να θρηνούν την απώλειά της, ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Όταν το όνομα του Τραμπ προστέθηκε στα πολλά δημόσια πρόσωπα και διασημότητες που αποτίουν φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον, όλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα.

Ευτυχώς, ο Τραμπ εξέδωσε διάταγμα για μεσίστιες σημαίες ως φόρο τιμής στην αγαπημένη καλλιτέχνη και έγραψε στο Truth Social: «Αυτή είναι μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτήν και ούτε θα υπάρξει ποτέ. Προς τιμήν της, η αμερικανική σημαία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι μεσίστια για μια εβδομάδα, ξεκινώντας απόψε στις 6:00 μ.μ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σε αγαπάει».

Αυτός ο φόρος τιμής έγινε αρχικά δεκτός με θετικό τρόπο, ακόμη και από τους πιο σκληρούς επικριτές του Τραμπ.

Ωστόσο, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να επισημάνουν ορισμένοι θαυμαστές ότι η Βιβλιοθήκη Φαντασίας της Ντόλι Πάρτον – μια πρωτοβουλία με περισσότερα από 330 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά από το 1995 και ένας από τους πολλούς φιλανθρωπικούς σκοπούς της Πάρτον – έχει αποχρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Αυτό οδήγησε πολλούς θαυμαστές να κατηγορήσουν τον Τραμπ ως υποκριτή, και τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν όταν τηλεφώνησε στο πρόγραμμα Glenn Beck αυτή την εβδομάδα και ισχυρίστηκε ότι η Πάρτον «τον συμπαθούσε πολύ».

Ο κόσμος επέκρινε περαιτέρω τον Τραμπ και επεσήμανε ότι η Πάρτον αντιπροσώπευε όλα όσα δεν πρεσβεύει ο Τραμπ: ανοχή, σεβασμό και προσέγγιση των ανθρώπων.

Trump felt Dolly Parton was getting too much attention pic.twitter.com/KOaI3pFXnz August 28, 2026

«Ο Τραμπ ένιωσε ότι η Ντόλι Πάρτον τραβούσε υπερβολική προσοχή», έγραψε ένας λογαριασμός, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αυτή η φωτογραφία είναι απαίσια. Η Ντόλι Πάρτον δεν εμφανίστηκε ποτέ σε φωτογραφίες μαζί του, ούτε νομίζω ότι θα συμφωνούσε ποτέ. Το να την τοποθετήσεις σε μια φωτογραφία στο μπράτσο του είναι σαν να παίρνεις την πιο όμορφη ψυχή που μπορείς να φανταστείς και να της πετάς έναν αηδιαστικό κουβά γεμάτο με βρώμικο Τραμπ».

Η ανάρτηση συνέχιζε: «Η Ντόλι Πάρτον ήταν ευγενική, γενναιόδωρη και φημισμένα φίλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας — ήταν το ακριβώς αντίθετο του Τραμπ με κάθε δυνατό τρόπο. «Τους γνωρίζω και τους αγαπώ όλους και δεν τους κρίνω», είπε για τα τρανς άτομα. Ο Τραμπ διαδίδει ΨΕΜΑΤΑ για τα τρανς άτομα, λέγοντας ότι τα σχολεία κάνουν κρυφά μετάβαση σε παιδιά ενάντια στις επιθυμίες των γονιών τους. Δεν είχε εμμονή με το να βάζει το όνομά της σε πράγματα, αλλά άφησε πίσω της μια κληρονομιά επιμόρφωσης, καθώς η Βιβλιοθήκη Φαντασίας της παρέδωσε 300.000.000 δωρεάν βιβλία σε παιδιά έως την ηλικία των 5 ετών. Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει κάνει τους μπράβους της ICE να συλλαμβάνουν και να απελαύνουν 5χρονα όπως ο μικρός Λίαμ Ταντέο. Δεν θα έχει ποτέ, ΠΟΤΕ, ούτε ένα μικρό κλάσμα της χάρης, της αγάπης και της εικονικής που είχε η Ντόλι στο μικρό της δάχτυλο».

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