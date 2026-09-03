EUROCERT: Δύο νέες υπηρεσίες για κλιματική ουδετερότητα και έλεγχο των περιβαλλοντικών ισχυρισμών

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Σε μια αγορά όπου οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί των επιχειρήσεων μπαίνουν ολοένα περισσότερο στο μικροσκόπιο, η EUROCERT διευρύνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της βιωσιμότητας, λανσάροντας δύο νέες υπηρεσίες για την επαλήθευση της κλιματικής δράσης και της ουδετερότητας άνθρακα.

Πρόκειται για τα προγράμματα ClimaNeutral® και ClimaBalanced®, μέσω των οποίων ο ελληνικός φορέας πιστοποίησης επιχειρεί να καλύψει διαφορετικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να τεκμηριώνουν με ανεξάρτητο τρόπο τις επιδόσεις και τους ισχυρισμούς τους σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στις πολιτικές ESG αυξάνονται, ενώ παράλληλα εντείνεται η πίεση για περιορισμό του λεγόμενου greenwashing, δηλαδή της προβολής περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών ή επιδόσεων που δεν συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση.

Τι προβλέπει το ClimaNeutral

Το ClimaNeutral® αφορά την επικύρωση και επαλήθευση ισχυρισμών ουδετερότητας άνθρακα και έχει αναπτυχθεί με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14068-1:2023.

Μέσω της διαδικασίας αξιολογείται κατά πόσο ένας οργανισμός έχει προχωρήσει στην ποσοτικοποίηση των εκπομπών του, έχει εφαρμόσει μέτρα για τον περιορισμό τους και έχει αντισταθμίσει τις εκπομπές που εξακολουθούν να υφίστανται.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που προβάλλουν ισχυρισμούς περί ουδετερότητας άνθρακα να μπορούν να τους στηρίζουν σε συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα στοιχεία, αντί να περιορίζονται σε γενικές δεσμεύσεις ή περιβαλλοντικές διακηρύξεις.

Η υπηρεσία συνδέεται παράλληλα με τη μακροπρόθεσμη πορεία των επιχειρήσεων προς το Net Zero, όπου η μείωση των πραγματικών εκπομπών αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής.

Η διαφορά του ClimaBalanced

Διαφορετική λειτουργία έχει το ClimaBalanced®, το οποίο επικεντρώνεται στην ανεξάρτητη επαλήθευση της αντιστάθμισης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στην περίπτωση αυτή δεν πιστοποιείται ισχυρισμός ότι μια επιχείρηση ή δραστηριότητα έχει επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα. Αντίθετα, ελέγχεται και τεκμηριώνεται η αντιστάθμιση συγκεκριμένων εκπομπών μέσω αναγνωρισμένων πιστώσεων άνθρακα.

Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και σε προϊόντα, υπηρεσίες, κτίρια και εκδηλώσεις, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του.

Η διάκριση μεταξύ ουδετερότητας και αντιστάθμισης αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιχειρήσεις και καταναλωτές καλούνται να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι βρίσκεται πίσω από έναν περιβαλλοντικό ισχυρισμό.

Η αγορά των υπηρεσιών ESG

Με τις δύο νέες υπηρεσίες η EUROCERT ενισχύει την παρουσία της στην αναπτυσσόμενη αγορά πιστοποίησης και επαλήθευσης στοιχείων που σχετίζονται με το ESG και τη βιωσιμότητα.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένες ομάδες και βασίζονται, σύμφωνα με την εταιρεία, στα διεθνή πρότυπα ISO/IEC 17029, ISO 14064, ISO 14065 και ISO 14068-1.

Η αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων να αποδεικνύουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους δημιουργεί παράλληλα μια νέα αγορά υπηρεσιών για τους φορείς πιστοποίησης, καθώς οι κλιματικές δεσμεύσεις περνούν σταδιακά από το επίπεδο της εταιρικής επικοινωνίας σε διαδικασίες μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης.

Για τη EUROCERT, τα ClimaNeutral® και ClimaBalanced® αποτελούν επέκταση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών βιωσιμότητας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, με την εταιρεία να τοποθετείται σε έναν τομέα που αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις για τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς.

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