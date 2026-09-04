Πατριωτική Εισφορά: Συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και… εξηγήσεις για την πρόταση της ΕΛΑΣ για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

Takeaways by to pontiki AI Η πρόταση της ΕΛΑΣ για την επιβολή «Πατριωτικής Εισφοράς» 1% στην καθαρή περιουσία του πλουσιότερου 1% του πληθυσμού έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Το οικονομικό επιτελείο της ΕΛΑΣ εκτιμά ότι το μέτρο μπορεί να αποφέρει ετησίως περίπου 2,02 δισεκατομμύρια ευρώ, απαιτώντας ένα χρονοδιάγραμμα 12 έως 18 μηνών για την πλήρη εφαρμογή του.

Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι οι υπολογισμοί είναι λανθασμένοι και προειδοποιώντας για τον κίνδυνο φυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση για σύγχυση μεταξύ εισοδήματος και περιουσίας, ενώ στελέχη της διευκρίνισαν ότι η εισφορά θα αφορά κινητή και ακίνητη περιουσία, αποκλείοντας τον έλεγχο σε προσωπικά αντικείμενα όπως κοσμήματα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε… πεδίο μάχης έχει μετατραπεί το πολιτικό σκηνικό μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, με επίκεντρο της νέας σύρραξης την πρόταση Τσίπρα για «Πατριωτική Εισφορά», ήτοι τη φορολόγηση κατά 1% του πιο πλούσιου 1% της χώρας.

Κατ’ αρχάς ένα caveat: όπως αναλυτικά αναφέρει το topontiki.gr, το ζήτημα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου δεν αποτελεί… εφεύρεση του Τσίπρα, αλλά βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρείας διεθνούς συζήτησης, τόσο ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής όσο και σχετικά με την αποτελεσματικότητά της, με την Κομισιόν να θεωρεί ότι δεν πρόκειται να αποδόσει τα αναμενόμενα, για διάφορους λόγους.

Εν πάση περιπτώσει, το οικονομικό επιτελείο της ΕΛΑΣ εξήγησε ότι «η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή συντελεστή 1,0% για το ανώτερο 1% σε όρους καθαρού πλούτου του πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έσοδα ~€2,02 δις. Ετησίως» και έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα 12 – 18 μηνών για να στηθεί το σύστημα: ολοκλήρωση του περιουσιολογίου, καταγραφή των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και περιουσιών, διασύνδεση στοιχείων Ελλάδας και εξωτερικού, κανόνες ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά περιουσίας σε offshore ή άλλα εταιρικά σχήματα για φοροαποφυγή, δημιουργία ειδικής μονάδας στην ΑΑΔΕ και, πριν από την κανονική εφαρμογή, δοκιμαστική λειτουργία του νέου μηχανισμού.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα, με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, να σημειώνει σε ανάρτήσή του ότι «ο κ. Τσίπρας μας λέει πως τα 13 δις ευρώ θα καλυφθούν από τα 145 εκατ. ευρώ έσοδα του «πατριωτικού φόρου» και κάποιες ακόμη ήσσονος σημασίας αλλαγές στη φορολογία. Και αυτό με την εξαιρετικά γενναιόδωρη υπόθεση ότι το 1% θα επιβαλλόταν στο σύνολο του δηλωθέντος εισοδήματος των 67.000 πολιτών. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν ο φόρος είναι “πατριωτικός” αλλά “ποιος κοροϊδεύει ποιον” και κυρίως ποιος πληρώνει τα υπόλοιπα 12,85 δισ.; Διότι η απάντηση “θα πληρώσουν οι πλούσιοι” απλώς δεν βγαίνει από την αριθμητική. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, ακόμη πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Ένας τέτοιος φόρος δεν λειτουργεί σε οικονομικό κενό. Όσο αυξάνεις απότομα τη φορολογική επιβάρυνση του πλούτου και της επένδυσης, αυξάνεις και το κίνητρο για μεταφορά κεφαλαίων, επενδύσεων και φορολογητέας ύλης εκτός Ελλάδας. Άρα μπορεί τελικά να συμβεί το παράδοξο να κυνηγάς περισσότερα φορολογικά έσοδα και, στην πράξη, να μικραίνεις τη φορολογική πίτα από την οποία αυτά προέρχονται».

Απαντώντας στον Ά. Σκέρτσο, η ΕΛΑΣ σημείωσε ότι «αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής. Μόνο που, πριν φτάσει στην πρώτη πράξη, μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά οικονομικά μεγέθη: το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%. Ο κ. Σκέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δισ. ευρώ, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε θριαμβευτικά ότι τα έσοδα θα είναι μόλις 145 εκατ. ευρώ. Για να βοηθήσουμε: εισόδημα είναι η ροή χρημάτων μέσα σε ένα έτος. Καθαρή περιουσία είναι το απόθεμα ακινήτων, καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων και επιχειρηματικών συμμετοχών, αφαιρουμένων των σχετικών υποχρεώσεων. Είναι σαν να μπερδεύει κανείς τα μερίσματα που εισπράττει ένας μεγαλομέτοχος μέσα σε έναν χρόνο με την αξία των μετοχών που κατέχει».

Η ΕΛΑΣ προσθέτει ότι «ο κ. Σκέρτσος παρουσιάζει, επιπλέον, τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου σαν κάποια εξωτική ελληνική “αυταπάτη”. Ας ενημερωθεί ότι πρόκειται για κεντρικό θέμα της διεθνούς οικονομικής συζήτησης. Νορβηγία, Ισπανία και Ελβετία εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας πάνω από συγκεκριμένα όρια, όπως καταγράφει ο ΟΟΣΑ. Η ελληνική πρόταση προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά “αυταπάτη” δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στον G20, στον ΟΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Αυταπάτη είναι να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να την ακυρώσει με ένα λανθασμένο γινόμενο».

Το… μπέρδεμα

Εντούτοις, η κατάσταση μπερδεύτηκε πολύ όταν ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργος Παππάς, ανέφερε ότι η εισφορά θα ανέρχεται σε 1% της συνολικής καθαρής περιουσίας και θα αφορά το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών προσώπων και ότι ο υπολογισμός θα γίνεται μέσω του περιουσιολογίου, ενώ από την εισφορά θα αφαιρούνται οι υπόλοιποι φόροι που έχει ήδη καταβάλει ο φορολογούμενος. «Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα στις θυρίδες το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά…. Αυτό περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Εδώ είναι πατριωτικό καθήκον να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη. Η εισφορά δεν θα είναι μόνιμη αλλά για κάποια χρόνια. Αυτό το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της μεσαίας τάξης», είπε, αναβοντας… φωτιές.

Εν μέσω αντιδράσεων και ανησυχιών από τους πολίτες, ο Γ. Παππάς επανήλθε, λέγοντας ότι «η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα, καταθέσεις κλπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%».

Σε ρόλο… πυροσβέστη επιστρατεύτηκε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, η οποία τόνισε ότι «η Πατριωτική Εισφορά προϋποθέτει το περιουσιολόγιο, την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Όταν αναφερόμαστε στην κινητή, αναφερόμαστε στις καταθέσεις, στα ομόλογα. Δεν έχει να φοβάται κανείς. Δεν αφορά τις θυρίδες. […] Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό, και άλλο το κόσμημα. Δεν θα ανοίξουμε τη θυρίδα», υπενθυμίζοντας, παράλληλα, ότι «το περιουσιολόγιο είναι κάτι ψηφισμένο, το οποίο η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους δεν έχει εφαρμόσει».

Οι αντιδράσεις

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών αντιδράσεων για τις δηλώσεις Παππά ήρθε από την πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου, η οποία δήλωσε (ΣΚΑΪ) ότι «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια». Στην Β. Αναστασίου απάντησε αιχμηρά, μέσω Facebook, ο στενός συνεργάτης του Α. Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας ότι «η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογια; Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσουμπας να μας πάρει τα σπίτια»…

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Το καλάθι των 7,39 δισ. και τα μηνύματα προς κεντρώους

Η κυβέρνηση αναζητά «εναλλακτική 13η σύνταξη» – Τα σενάρια για συνταξιούχους, μισθούς και πρώτη κατοικία

Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη: Πού θα πάει, τι θα πει