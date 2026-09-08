Adidas: Σάλος για καμπάνια με πρώην Ισραηλινό στρατιώτη – Η συγγνώμη της εταιρείας, ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Μπέλα Χαντίντ

Takeaways by to pontiki AI Η Adidas ζήτησε συγγνώμη μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του πρώην Ισραηλινού στρατιώτη Σαλέβ Μπίτον σε τοπική διαφημιστική καμπάνια στο Ισραήλ.

Η καμπάνια αφορούσε την υπηρεσία «Single Shoe», η οποία επιτρέπει σε άτομα με ακρωτηριασμούς να αγοράζουν μεμονωμένα παπούτσια σε μειωμένη τιμή.

Η επιλογή του Μπίτον προκάλεσε εκκλήσεις για μποϊκοτάζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί χρήστες και δημόσια πρόσωπα, όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ, συνέδεσαν το πρόσωπό του με τους χιλιάδες ακρωτηριασμούς στη στη Γάζα.

Η εταιρεία αναγνώρισε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και δήλωσε ότι θα εργαστεί για να διασφαλίσει τις αξίες της συμπερίληψης.

Ο Σαλέβ Μπίτον χαρακτήρισε τις αντιδράσεις εναντίον του ως ένα παράλογο κύμα μίσους, ζητώντας παράλληλα από τους υποστηρικτές του να ενισχύσουν την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Adidas έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων σχετικά με το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό ζήτημα κατά την τελευταία δεκαπενταετία.

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Η Adidas αναγκάστηκε να απολογηθεί μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε διαφημιστική προώθηση παπουτσιών για άτομα που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό του ενός άκρου, στην οποία συμμετείχε ο πρώην Ισραηλινός στρατιώτης Σαλέβ Μπίτον. Η παρουσία του στην καμπάνια προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ και από δημόσια πρόσωπα, όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ.

Ο Σαλέβ Μπίτον έχασε το αριστερό του πόδι τον Μάιο του 2021, όταν τραυματίστηκε ενώ υπηρετούσε στην Ταξιαρχία Νάχαλ του ισραηλινού στρατού, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Φρουρός των Τειχών» (Operation Guardian of the Walls).

Πρόσφατα συνεργάστηκε με την Adidas για την προβολή της υπηρεσίας «Single Shoe».

Η υπηρεσία επιτρέπει σε όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να αγοράζουν μόνο το παπούτσι που χρειάζονται, αντί να είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν ολόκληρο το ζευγάρι. Το μεμονωμένο παπούτσι διατίθεται στο 50% της τιμής ενός ζευγαριού.

Η καμπάνια περιορίστηκε στο Ισραήλ

Ο Μπίτον δεν ήταν ο μοναδικός αθλητής που συμμετείχε στη συγκεκριμένη διαφημιστική ενέργεια. Μαζί του εμφανίστηκαν ακόμη δέκα αθλητές με αναπηρία, με αποτέλεσμα συνολικά 11 πρόσωπα να περιλαμβάνονται στις αφίσες της Adidas Israel.

Οι αφίσες αναρτήθηκαν σε καταστήματα της Adidas στο Ισραήλ και δεν χρησιμοποιήθηκαν εκτός της χώρας.

Μετά τις αντιδράσεις, η γερμανική εταιρεία εξέδωσε απολογητική ανακοίνωση τη Δευτέρα.

«Αναγνωρίζουμε ότι μια εικόνα που χρησιμοποιήθηκε σε πρόσφατη τοπική ενέργεια από την τοπική ομάδα προκάλεσε ανησυχίες και έντονες αντιδράσεις», ανέφερε η Adidas, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας να προσβάλουμε και ζητούμε συγγνώμη από οποιονδήποτε επηρεάστηκε», πρόσθεσε.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα «συνεχίσει να ακούει, να μαθαίνει και να εργάζεται ώστε να διασφαλίζει ότι οι ενέργειές μας αντανακλούν τις αξίες της συμπερίληψης που πρεσβεύουμε».

Οι αντιδράσεις και οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ

Η συμμετοχή του Μπίτον άρχισε να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα social media, προκαλώντας και την παρέμβαση του Χαβιέ Μπαρδέμ, που κάλεσε τους καταναλωτές σε μποϊκοτάζ της Adidas.

📌 Spanish actor Javier Bardem calls for boycott of Adidas over brand’s campaign in Israel promoting its ‘Single Shoe’ service through a former Israeli soldier



📱 Bardem shares several boycott posts on Instagram Stories as campaign draws criticism over contrast with thousands of… pic.twitter.com/FlOoXbxCVP September 6, 2026

H κριτική και οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι ένας πρώην στρατιώτης του Ισραήλ επιλέχθηκε για μια διαφημιστική ενέργεια με θέμα τους ακρωτηριασμούς, την ώρα χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ακρωτηριαστεί στις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα.

Germany's Adidas is facing boycott calls after featuring IDF veteran Shalev Biton — who lost his left leg in a 2021 Gaza — as the face of its single-shoe service in Israel.



The service lets amputees buy one shoe at half price.



Thousands of Palestinians have lost limbs since… pic.twitter.com/x6PcGN6Zgj — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο, από τον Οκτώβριο του 2023 στη Γάζα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 5.000 τραυματικές απώλειες άκρων και πάνω από 22.000 σοβαροί τραυματισμοί στα άκρα. Έως και το ένα τέταρτο των ανθρώπων που υπέστησαν τραυματισμούς οι οποίοι άλλαξαν ριζικά τη ζωή τους ήταν παιδιά.

Η ανάρτηση του Project Unite Humanity

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, η διαδικτυακή ακτιβιστική ομάδα Project Unite Humanity ανάρτησε στο Instagram σκίτσο που συνέκρινε παιδιά με ακρωτηριασμούς στη Γάζα με τον Μπίτον, αναφέροντας: «Η Γάζα έχει τον υψηλότερο αριθμό παιδιών με ακρωτηριασμό κατά κεφαλήν στον κόσμο. Η Adidas επέλεξε έναν στρατιώτη των IOF (Ισραηλινές Δυνάμεις Κατοχής)».

Ο Μπίτον μιλά για «παράλογο κύμα μίσους»

Απαντώντας στην εκστρατεία που αναπτύχθηκε εναντίον του, ο Μπίτον δήλωσε ότι έχει δεχθεί «ένα απολύτως παράλογο κύμα μίσους και αναφορών από όλο τον κόσμο».

Όπως υποστήριξε, το κύμα αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες χιλιάδες αναρτήσεις, βίντεο και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μερικές από τις μεγαλύτερες φιλοπαλαιστινιακές σελίδες στον κόσμο, με εκατομμύρια ακολούθους και εκατομμύρια likes και κοινοποιήσεις, δημοσιεύουν ξανά και ξανά για μένα και οι επιθέσεις και οι αναφορές δεν σταματούν», δήλωσε.

Ο Μπίτον ζήτησε από όσους τον υποστηρίζουν να κοινοποιήσουν τη σελίδα του, να προσκαλέσουν και άλλους χρήστες να τον ακολουθήσουν και να τον βοηθήσουν να ενισχύσει την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο.

«Εκεί απέναντι είναι εκατομμύρια», είπε. «Θέλω να νιώθω ότι είστε εδώ μαζί μου».

Οι προηγούμενες αντιπαραθέσεις της Adidas για Ισραήλ και Παλαιστίνη

Η σημερινή υπόθεση δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία περίπου 15 χρόνια που η Adidas βρίσκεται αντιμέτωπη με αντιδράσεις γύρω από το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό.

Το 2012, Άραβες αθλητικοί αξιωματούχοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της εταιρείας λόγω της χορηγίας της στον Μαραθώνιο της Ιερουσαλήμ. Η διαδρομή του αγώνα περνούσε από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Την επόμενη χρονιά η Adidas δεν περιλαμβανόταν πλέον στους χορηγούς του μαραθωνίου.

Νέα πίεση ασκήθηκε στην εταιρεία το 2018, όταν περισσότερες από 130 παλαιστινιακές ποδοσφαιρικές ομάδες και αθλητικές ενώσεις της ζήτησαν να διακόψει τη χορηγία της προς την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ.

Οι οργανώσεις διαμαρτύρονταν για τη συμμετοχή στην ισραηλινή ομοσπονδία συλλόγων που είχαν έδρα σε παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Adidas είχε απαντήσει ότι λειτουργεί με «πολιτικά ουδέτερο τρόπο», προσθέτοντας ότι στηρίζει τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι είχε θέσει το ζήτημα στη FIFA.

Αργότερα, η εταιρεία τερμάτισε τη χορηγία της προς την ισραηλινή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, χωρίς πάντως να αποδώσει δημόσια την απόφαση στην παλαιστινιακή εκστρατεία.

Η υπόθεση της Μπέλα Χαντίντ το 2024

Μία ακόμη έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε τον Ιούλιο του 2024, όταν η Adidas απέσυρε την Παλαιστινιοαμερικανίδα Μπέλα Χαντίντ από καμπάνια για ρετρό παπούτσια που παρέπεμπε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου του 1972, μετά την κριτική που άσκησε το Ισραήλ για τη συμμετοχή της.

Bella Hadid releases statement on Adidas campaign:



“I would never knowingly engage with any art or work that is linked to a horrific tragedy of any kind. In advance of the campaign’s release, I had no knowledge of the historical connection to the atrocious events in 1972.” pic.twitter.com/37ayOS0vZb — Pop Base (@PopBase) July 29, 2024

Η Χαντίντ έχει εκφραστεί επί σειρά ετών δημόσια υπέρ των παλαιστινιακών δικαιωμάτων.

Η εταιρεία ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη από την ίδια και από άλλους συνεργάτες της καμπάνιας, υποστηρίζοντας ότι είχε γίνει ένα «ακούσιο λάθος» και ανακοινώνοντας ότι θα αναθεωρούσε την εκστρατεία.

Ωστόσο, η Μπέλα Χαντίντ δεν επανεντάχθηκε στην καμπάνια. Ο τρόπος με τον οποίο η Adidas διαχειρίστηκε την υπόθεση προκάλεσε νέες επικρίσεις και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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