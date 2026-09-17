Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής έτρεχε με 117 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 (photo)

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Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσικλετιστής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός συνελήφθη τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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