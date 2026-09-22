Βενζίνη: Πάνω από τη μισή τιμή του λίτρου είναι φόροι – Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα

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Πάνω από το μισό ποσό που αφήνει ο οδηγός στο πρατήριο για κάθε λίτρο αμόλυβδης καταλήγει σε φόρους και επιβαρύνσεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στη φορολόγηση της βενζίνης, την ώρα που, πριν μπουν οι φόροι, η χώρα μας κάθε άλλο παρά συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές της ΕΕ.

Τα τελευταία στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτουν ανάγλυφα την ελληνική φορολογική «παραδοξότητα»: η αμόλυβδη 95 είχε στις 14 Σεπτεμβρίου μέση τιμή 2,158 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,92 ευρώ στην ΕΕ, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις έξι ακριβότερες αγορές της Ένωσης.

Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι η εικόνα αντιστρέφεται όταν αφαιρεθούν οι φόροι. Η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ και ΕΦΚ ήταν 1,025 ευρώ το λίτρο, δηλαδή η χώρα δεν βρίσκεται στις ακριβότερες αγορές της Ευρώπης σε επίπεδο τιμής προ φόρων.

Πρόκειται για την τιμή που αποτυπώνει το κόστος του προϊόντος και την αλυσίδα διύλισης, εμπορίας, μεταφοράς και λιανικής διάθεσης. Δεν πρόκειται, συνεπώς, αποκλειστικά για «τιμή διυλιστηρίου», αλλά για την τιμή πριν προστεθούν οι φόροι.

Τα 1,02 ευρώ γίνονται 2,16 ευρώ

Κάπου ανάμεσα στα 1,025 ευρώ προ φόρων και στα 2,158 ευρώ της αντλίας παρεμβάλλεται το ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη ανέρχεται σε 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα ή 70 λεπτά για κάθε λίτρο. Πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν διπλάσιο από το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο των 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Και ο λογαριασμός δεν σταματά εκεί. Στην τιμή προστίθεται ΦΠΑ 24%, ο οποίος υπολογίζεται σε μια φορολογητέα βάση που περιλαμβάνει και τον ΕΦΚ. Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα παραμένει στο 24%.

Έτσι, με βάση την τιμή των 2,158 ευρώ, η συνολική φορολογική επιβάρυνση κινείται περίπου στο 52,5% της τιμής της αμόλυβδης. Δηλαδή, από κάθε λίτρο που αγοράζει ο καταναλωτής, περίπου 1,13 ευρώ αντιστοιχούν σε φόρους και επιβαρύνσεις, ενώ περίπου 1,02 ευρώ είναι η προ φόρων τιμή.

Σε ένα γέμισμα 50 λίτρων, ο λογαριασμός φτάνει περίπου στα 108 ευρώ. Από αυτά, σχεδόν 57 ευρώ συνδέονται με τη φορολογική επιβάρυνση.

Η Ελλάδα δεν είναι ακριβή πριν από τους φόρους

Αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί την ελληνική περίπτωση. Αν η σύγκριση γίνει με βάση τις τιμές χωρίς φόρους, η Ελλάδα υποχωρεί αισθητά στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η τιμή των 1,025 ευρώ ανά λίτρο προ φόρων είναι χαμηλότερη από εκείνη που καταγράφεται σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει χωριστά κάθε εβδομάδα τις τιμές με και χωρίς φόρους, ακριβώς ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του κόστους του προϊόντος με τη φορολογική επιβάρυνση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να μην ξεκινά από τις ακριβότερες τιμές στην αλυσίδα διύλισης, εμπορίας και πρατηρίων, αλλά καταλήγει στις ακριβότερες τιμές όταν μπει το κράτος στον λογαριασμό.

Η απόσταση είναι μεγάλη: από 1,025 ευρώ χωρίς φόρους στα 2,158 ευρώ στην αντλία, δηλαδή περίπου 1,13 ευρώ επιπλέον ανά λίτρο.

Σχεδόν διπλάσιος ΕΦΚ από το ευρωπαϊκό ελάχιστο

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η απόσταση του ελληνικού ΕΦΚ από το κατώτατο επίπεδο της ΕΕ.

Εάν εφαρμοζόταν στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό ελάχιστο των 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα (όπως στην Κύπρο), αντί των 700 ευρώ που ισχύουν σήμερα, η διαφορά στον ΕΦΚ θα ήταν 34,1 λεπτά ανά λίτρο.

Και επειδή πάνω σε αυτή τη διαφορά υπολογίζεται και ΦΠΑ 24%, η θεωρητική διαφορά στην τελική τιμή φτάνει περίπου τα 42 λεπτά ανά λίτρο, εφόσον, βεβαίως, η μεταβολή περνούσε εξ ολοκλήρου στην αντλία.

Ακόμη και μια πολύ μικρότερη παρέμβαση θα είχε άμεσο αποτέλεσμα. Μείωση του ΕΦΚ κατά 10 λεπτά θα μπορούσε θεωρητικά να μειώσει την τελική τιμή κατά 12,4 λεπτά, ενώ μείωση κατά 20 λεπτά θα αντιστοιχούσε σε περίπου 24,8 λεπτά ανά λίτρο, λόγω της παράλληλης μείωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στον ΕΦΚ.

Η εξαίρεση της Μάλτας

Στη σύγκριση υπάρχει μία ειδική περίπτωση: η Μάλτα εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό φόρων επί της καταγεγραμμένης τιμής. Ωστόσο, η αγορά της δεν είναι ευθέως συγκρίσιμη, καθώς η λιανική τιμή της βενζίνης διατηρείται στα 1,34 ευρώ το λίτρο μέσω κρατικής στήριξης, ενώ η κυβέρνηση χρησιμοποιεί και σύστημα hedging για τα καύσιμα. Η ίδια η κυβέρνηση της Μάλτας αναγνωρίζει ότι οι δύο αυτοί μηχανισμοί είναι βασικοί λόγοι για τους οποίους κρατά τις τιμές τόσο χαμηλά.

Με εξαίρεση αυτή την ιδιόμορφη περίπτωση, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της φορολογικής επιβάρυνσης ως ποσοστό της τιμής.

Και κάπως έτσι προκύπτει το ελληνικό παράδοξο της βενζίνης: η χώρα δεν είναι από τις ακριβότερες της Ευρώπης πριν από τους φόρους, αλλά γίνεται μία από τις ακριβότερες όταν ο οδηγός φτάσει στην αντλία. Το «άλμα» από το περίπου 1,02 στα 2,16 ευρώ το λίτρο αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο το βάρος της φορολογίας στην τελική τιμή.

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