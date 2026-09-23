«Ίσαλος γραμμή»: Μια ξεχωριστή εικαστική έκθεση με την υποστήριξη της Allwyn Hellas

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Εδώ και 20 χρόνια, η καρδιά του Ioannina Lake Run χτυπά στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, εμπνέοντας χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες.

Μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ιστορίες, που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος και αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της πόλης.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

Η Allwyn Hellas, Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2026, ανέδειξε αυτή την εμβληματική διαδρομή μέσα από την εικαστική έκθεση «Ίσαλος γραμμή».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν 20 επιλεγμένα έργα τέχνης, δημιουργίες φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, που αποτυπώνουν τη σχέση της λίμνης Παμβώτιδας με τα 20 χρόνια ιστορίας του Ioannina Lake Run.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

Κάποια από τα έργα τέχνης που φιλοξενήθηκαν στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» των Ιωαννίνων

Έργα τέχνης εμπνευσμένα από τους δρομείς που αγωνίζονται με στόχο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, τα όρια τους, τη δική τους Ίσαλο γραμμή.

Η εικαστική έκθεση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πόλη των Ιωαννίνων, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες στα εγκαίνια, στην γκαλερί «Τεχνοχώρος», όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τις δημιουργίες των νέων καλλιτεχνών.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

Κάποια από τα έργα τέχνης που φιλοξενήθηκαν στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» των Ιωαννίνων

Οι δημιουργοί των εικαστικών έργων

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

Η ομάδα της Allwyn Hellas με τους Ηλία Σπυριούνη, διευθυντή του Ioannina Lake Run και Γρηγόρη Σπυριούνη, marketing manager του Ioannina Lake Run

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

Κάποια από τα έργα τέχνης που φιλοξενήθηκαν στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» των Ιωαννίνων

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

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