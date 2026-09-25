Ακρίβεια στα καύσιμα: Πίεση στη ΝΔ για μείωση του ΕΦΚ – Το μήνυμα Μαρινάκη και η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διάχυτη είναι η ανησυχία στο κυβερνητικό κόμμα ότι η ακρίβεια στην ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει πολλά και ανυπέρβλητα προβλήματα, τα οποία θα οδηγήσουν το κόμμα τους στην άκρη του γκρεμού.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί βουλευτές της ΝΔ εμφανίζονται να υποστηρίζουν ότι η λύση είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, κάποια από τα κυβερνητικά στελέχη ετοιμάζονται να καταθέσουν σχετική ερώτηση προς την κυβέρνηση, εκφράζοντας έτσι την αγωνία τους για το θέμα.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι στην Ε.Ε. οι απόψεις είναι διχασμένες κάνει το Μέγαρο Μαξίμου ιδιαίτερα επιφυλακτικό, καθώς εκτιμά ότι η λύση μάλλον δεν μπορεί να είναι αυτή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που θέλουν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να καταθέτουν σχετική ερώτηση, έστειλε ένα σαφές μήνυμα.

«Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική το 2026. Όλοι επί της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ και του κάθε φόρου», τόνισε. Υποστήριξε, όμως, ότι «υπάρχουν δύο θέματα, τα οποία εάν δεν τα θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία», προσθέτοντας με νόημα: «Φαντάζομαι κανείς, ούτε κυβερνητικός, δεν λέει το αντίθετο».

Κωδικοποιώντας, μάλιστα, τα δύο ζητήματα, είπε:

«Πρώτον, ότι πρέπει να υπάρχουν τα λεφτά. Ο ΕΦΚ φέρνει 4 δισ. ευρώ έσοδα ετησίως. Δεύτερον, επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για ένα έκτακτο μέτρο πρέπει να δοθεί η δυνατότητα από την Ε.Ε., προκειμένου να εξαιρεθεί αυτό το έκτακτο μέτρο από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών».

Ο Παύλος Μαρινάκης, αφού επέμεινε πως δεν υπάρχει «καμία διγλωσσία, ούτε καμία διαφοροποίηση» στο κυβερνητικό στρατόπεδο, επιχείρησε να ανακόψει τις εσωκομματικές αντιδράσεις που υπάρχουν στη ΝΔ, λέγοντας: «Όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε, αλλά αν δεν δοθεί ειδική άδεια, δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο». Σχολίασε, μάλιστα, με νόημα ότι «δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες».

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δώσει καμία εξήγηση για το γιατί, ενώ ο πρωθυπουργός είχε πει ότι τα μέτρα θα ανακοινώνονταν την περασμένη Δευτέρα, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα.

Αρκέστηκε μόνο στο να προαναγγείλει ότι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί εάν θα παραταθούν ή θα επεκταθούν και όποια μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα έχουν ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, δείχνοντας προς την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Η επιμονή για τον ΕΦΚ και η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Πάντως, ο βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξή του επέμεινε στο ζήτημα του ΕΦΚ στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η θέρμανση, αλλά και η κίνηση.

Την ίδια ώρα, αλγεινή εντύπωση δημιούργησε η «λύση» που πρότεινε ο βουλευτής της ΝΔ Σπύρος Κουλκουδίνας για την πανάκριβη βενζίνη στη χώρα μας.

«Η ελληνική οικονομία το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες ότι το αντέχει. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγγρού. Δεν έχει αυξηθεί η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιεί μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου», είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ έλεγαν ότι τέτοιου είδους δηλώσεις όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά δείχνουν ότι κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν με αναλγησία τα προβλήματα της κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ (Video)

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και τεχνητή νοημοσύνη – Οι αιχμές που θα αναπτύξει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ