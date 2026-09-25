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25.09.2026 12:15

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα – Πελάτες ξενοδοχείου τρέχουν να καλυφθούν

25.09.2026 12:15
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Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της έκρηξης στο κτίριο της Πλάκας, την οποία κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από ξενοδοχείο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο βίντεο φαίνονται περίπου 10 πελάτες στο λόμπι του ξενοδοχείου, όταν ξαφνικά ακούγεται ένας εκκωφαντικός κρότος.

Τα τζάμια στην είσοδο του ξενοδοχείου έσπασαν, με τους πελάτες αρχικά να μην αντιλαμβάνονται το τι έχει συμβεί.

Μία γυναίκα λέει αρχικά «κεραυνός», ωστόσο βλέποντας στη συνέχεια το μέγεθος της ζημιάς, πίστεψαν πως πρόκειται για κάποια ισχυρή βόμβα. Οι πελάτες του ξενοδοχείου φαίνονται στο βίντεο να τρέχει προς τα μέσα προκειμένου να καλυφθεί, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα από τα ζευγάρια που διέμενε στο ξενοδοχείο, πανικοβλήθηκε και πήρε τα πράγματά του και έφυγε.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση του κτιρίου:

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