Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα – Πελάτες ξενοδοχείου τρέχουν να καλυφθούν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της έκρηξης στο κτίριο της Πλάκας, την οποία κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από ξενοδοχείο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, μετέδωσε η ΕΡΤ.
Στο βίντεο φαίνονται περίπου 10 πελάτες στο λόμπι του ξενοδοχείου, όταν ξαφνικά ακούγεται ένας εκκωφαντικός κρότος.
Τα τζάμια στην είσοδο του ξενοδοχείου έσπασαν, με τους πελάτες αρχικά να μην αντιλαμβάνονται το τι έχει συμβεί.
Μία γυναίκα λέει αρχικά «κεραυνός», ωστόσο βλέποντας στη συνέχεια το μέγεθος της ζημιάς, πίστεψαν πως πρόκειται για κάποια ισχυρή βόμβα. Οι πελάτες του ξενοδοχείου φαίνονται στο βίντεο να τρέχει προς τα μέσα προκειμένου να καλυφθεί, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα από τα ζευγάρια που διέμενε στο ξενοδοχείο, πανικοβλήθηκε και πήρε τα πράγματά του και έφυγε.
Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:
Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση του κτιρίου:
Διαβάστε επίσης
Πλάκα: «Για ολική αχρησία το κτίριο που έγινε η έκρηξη, σοβαρές ζημιές στο διπλανό κτίριο» λέει ο αντιδήμαρχος
Πλάκα: Θρίλερ στο κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους – Έρευνα για δύο αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη
Έσβησε άμεσα η φωτιά στο Κορωπί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.