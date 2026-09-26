Η δουλειά «έρχεται» και στο σπίτι: Στα όριά τους οι εργαζόμενοι από άγχος και πίεση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σχολάς, κλείνεις τον υπολογιστή ή αφήνεις πίσω σου τον χώρο εργασίας, αλλά το μυαλό παραμένει στη δουλειά. Προθεσμίες, πίεση, εκκρεμότητες και άγχος ακολουθούν χιλιάδες εργαζόμενους μέχρι το σπίτι, με αποτέλεσμα η εργασία να «τρυπώνει» όλο και περισσότερο στην προσωπική και οικογενειακή ζωή.

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ είναι αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει σήμερα στους χώρους δουλειάς. Το 87% των εργαζομένων δηλώνει ότι βρίσκεται συχνά ή μόνιμα σε συνθήκες άγχους, ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις, ποσοστό 73%, δουλεύουν με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, βρίσκεται έξω από το ωράριο εργασίας. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους, το 51%, δηλώνουν ότι η ψυχολογική πίεση της δουλειάς έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

Με απλά λόγια, για έναν στους δύο η δουλειά δεν μένει στη δουλειά.

Το άγχος δεν είναι «προνόμιο» των νεότερων, που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πίεση μεγαλώνει μαζί με την ηλικία.

Στους εργαζόμενους από 17 έως 34 ετών, το 47% δηλώνει ότι αισθάνεται πίεση πάντα ή τις περισσότερες φορές. Στις ηλικίες 35 έως 54 ετών το ποσοστό ανεβαίνει στο 50%, ενώ στους εργαζόμενους άνω των 55 ετών φτάνει στο 53%.

Για τις ηλικίες 35-54 ετών, δηλαδή για εργαζόμενους που συχνά έχουν παράλληλα αυξημένες οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη: το 57% δηλώνει ότι η πίεση στη δουλειά επηρεάζει και την υπόλοιπη ζωή του.

Στους άνω των 55 ετών το αντίστοιχο ποσοστό παραμένει επίσης υψηλό, στο 52%.

Πρωταθλητές στην πίεση οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση

Μεγάλες είναι οι διαφορές και ανάμεσα στα επαγγέλματα.

Στην εκπαίδευση, η εντατικοποίηση της εργασίας φτάνει στο 79%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κλάδων που εξετάζονται.

Ακολουθούν οι επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 77%, ενώ στο 76% βρίσκονται η μεταποίηση, αλλά και η εστίαση και η φιλοξενία.

Υψηλά επίπεδα πίεσης καταγράφονται επίσης στην υγεία, στις κατασκευές και στο λιανεμπόριο.

Πρόκειται για κλάδους στους οποίους τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες απαιτήσεις, γρήγορους ρυθμούς, στενά χρονικά περιθώρια και, σε αρκετές περιπτώσεις, ελλείψεις προσωπικού.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις ανεβάζουν… στροφές

Ενδιαφέρον έχει και κάτι ακόμη: όσο μεγαλώνει η επιχείρηση τόσο φαίνεται να ανεβαίνει η πίεση.

Στις μικρές επιχειρήσεις, το 65% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει εργασιακή πίεση. Στις επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, όμως, το ποσοστό εκτοξεύεται στο 84%.

Δηλαδή περισσότεροι από οκτώ στους δέκα εργαζόμενους στις μεγάλες επιχειρήσεις αισθάνονται την πίεση της δουλειάς.

Και δεν τελειώνει εκεί. Το 62% όσων εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνει ότι η δουλειά επηρεάζει αρνητικά και την προσωπική του ζωή.

Και παρενόχληση στους χώρους δουλειάς

Στη δύσκολη καθημερινότητα έρχονται να προστεθούν και τα περιστατικά παρενόχλησης και εργασιακού εκφοβισμού.

Η ηλικία εμφανίζεται ως παράγοντας που συνδέεται με τέτοια περιστατικά σε ποσοστό 36%, ενώ ακολουθεί το φύλο με 27%. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός καταγράφεται στο 10% και η εθνικότητα στο 7%.

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για τις γυναίκες, το φύλο αποτελεί τον βασικό παράγοντα που αναφέρεται σε περιστατικά παρενόχλησης, με ποσοστό 42%. Στους άνδρες, πρώτη έρχεται η ηλικία με 35%.

Στους νεότερους εργαζόμενους, ηλικίας 17 έως 34 ετών, το 10% αναφέρει περιστατικά παρενόχλησης που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Το πρόβλημα, τελικά, δεν είναι μόνο ότι η δουλειά γίνεται πιο απαιτητική. Είναι ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αφήσουν την πίεση πίσω τους όταν τελειώνει το ωράριο.

Το άγχος περνά στο σπίτι, στον ύπνο, στις οικογενειακές σχέσεις και στον ελεύθερο χρόνο.

Και όταν αυτή η κατάσταση γίνεται καθημερινότητα, η απλή κούραση μπορεί να δώσει τη θέση της στην επαγγελματική εξουθένωση.

Οι επιπτώσεις επιστρέφουν τελικά και στον ίδιο τον χώρο εργασίας: περισσότερα λάθη, απουσίες, δυσκολία συγκέντρωσης και χαμηλότερη απόδοση.

Τα στοιχεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ περιγράφουν έτσι μια πραγματικότητα που γνωρίζουν ήδη πολλοί εργαζόμενοι από πρώτο χέρι: μπορεί το ωράριο κάποια στιγμή να τελειώνει, αλλά η πίεση της δουλειάς δεν χτυπά πάντα κάρτα στην έξοδο.

Διαβάστε επίσης:

Στουρνάρας για capital controls: «Τελικά δεν είχαν αρνητική επίπτωση όσο περίμεναν ορισμένοι»

Αντιπρόεδρος ExxonMobil: Στις αρχές του 2027 η γεώτρηση στην Ελλάδα

Ακριβότερη η καθημερινότητα για τα νοικοκυριά: Αυξήθηκαν πάνω από 1.000 ευρώ οι ετήσιες οικογενειακές δαπάνες το 2025 σε σχέση με το 2024