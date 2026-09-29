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29.09.2026 13:17

Μητσοτάκης από Ασπρόπυργο: Συνειδητή επιλογή η ανάταξη των σχολικών υποδομών

29.09.2026 13:17
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Τον Ασπρόπυργο επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του πρωθυπουργού ήταν το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, το οποίο είναι καινούργιο και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο.

Με την άφιξή του στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε αμέσως στο εσωτερικό του κτιρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες. Δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές, καθώς ο πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους «για να δούμε τι κάναμε», αναφερόμενος στο νέο σχολικό κτίριο. Μάλιστα, αστειευόμενος προς τους μαθητές που φώναζαν το όνομά του είπε: «Τώρα ανεβαίνω!». Στις τάξεις είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για την καθημερινότητά τους στο σχολείο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για «συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν».

Η κατασκευή του σχολείου ολοκληρώθηκε φέτος με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Οι προηγούμενες εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν σε άλλο χώρο, με τις αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε κοντέινερ. Στο σχολείο φοιτούν περί τα 270 παιδιά.

Συναντήσεις στο Δημαρχείο και περιοδεία στην πόλη

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο σχολικό συγκρότημα, ο πρωθυπουργός μετέβη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Γιάννη Ηλία, με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε στους κεντρικούς δρόμους του Ασπροπύργου, όπου συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής.

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