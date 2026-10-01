Vodafone Ελλάδας: Στα 1,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις δεκαετίας – Στόχος 850.000 γραμμές FTTH έως το 2027

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Στα 1,5 δισ. ευρώ ξεπερνούν οι επενδύσεις που έχει υλοποιήσει η Vodafone Ελλάδας την τελευταία δεκαετία σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, με την εταιρεία να επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύων 5G, οπτικών ινών και υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων.

Την πορεία του επενδυτικού προγράμματος παρουσίασε ο διευθυντής Δικτύου της Vodafone Ελλάδας, Νίκος Πλεύρης, στο συνέδριο «Advanced Telecoms Summit 2026», επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δικτύων νέας γενιάς και στη διεύρυνση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της Vodafone, το οποίο καλύπτει πλέον περισσότερα από 620.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Οι ενεργές συνδέσεις FTTH υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στοιχείο που αποτυπώνει την αυξανόμενη διείσδυση των συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

Ο επόμενος στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη 850.000 γραμμών FTTH έως το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στην αγορά σταθερών τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Η επέκταση του FTTH αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθώς οι επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών συνδέονται τόσο με την αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης όσο και με τη σταδιακή μετάβαση από τα παραδοσιακά δίκτυα χαλκού σε υποδομές μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Στο επίκεντρο οι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις

Δεύτερος βασικός άξονας του επενδυτικού σχεδιασμού αφορά τα υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα.

Η Vodafone έχει αναπτύξει δίκτυο υποδομών με κεντρικό σημείο τον σταθμό στο Τυμπάκι της Κρήτης, όπου καταλήγουν ήδη δύο σημαντικά διεθνή συστήματα οπτικών ινών, το 2Africa και το India-Europe Xpress.

Μέσω των συγκεκριμένων υποδομών, η Ελλάδα αποκτά απευθείας διασυνδέσεις με την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή χάρτη μεταφοράς δεδομένων.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη περίπου 1.500 χιλιομέτρων υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων οπτικών ινών στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Οι επενδύσεις σε υποθαλάσσια καλώδια αποκτούν αυξανόμενη στρατηγική σημασία, καθώς η διεθνής κίνηση δεδομένων, η ανάπτυξη των data centers και οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια και εναλλακτικές οδεύσεις αυξάνουν τη ζήτηση για νέες υποδομές διασύνδεσης.

Το νέο καλώδιο Thetis Express

Στον σχεδιασμό των επόμενων επενδύσεων περιλαμβάνεται και το νέο υποθαλάσσιο σύστημα οπτικών ινών Thetis Express.

Το έργο προβλέπει δύο θαλάσσια τμήματα μήκους 129 και 163 χιλιομέτρων, καθώς και χερσαίες συνδέσεις μέσω της Μήλου και των σημείων προσαιγιάλωσης σε Κρήτη και Αττική.

Το συνολικό μήκος του συστήματος θα φτάνει περίπου τα 340 χιλιόμετρα και θα συνδέει data centers στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα.

Η ανάπτυξη του Thetis Express εντάσσεται στη στρατηγική για ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών διαδρομών δεδομένων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της ως κόμβος τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχεδιασμός για AI-native δίκτυο έως το 2030

Με χρονικό ορίζοντα το 2030, η Vodafone σχεδιάζει τη μετάβαση σε ένα περισσότερο ενοποιημένο και αυτοματοποιημένο δίκτυο, στο οποίο διαφορετικές τεχνολογίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται το 5G Standalone, τα Autonomous Networks, οι οπτικές ίνες, οι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις και η δορυφορική συνδεσιμότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των data centers και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, με εφαρμογές που αφορούν την πρόβλεψη τεχνικών προβλημάτων, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός της Vodafone δείχνει ότι το επόμενο πεδίο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην κάλυψη και στις ταχύτητες, αλλά επεκτείνεται στις διεθνείς διασυνδέσεις, στα data centers, στην αυτοματοποίηση των δικτύων και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

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