ΕΤΑΔ: Στον Δήμο Καβάλας για 30 χρόνια η Ακτή Καλαμίτσας με σχέδιο αναβάθμισης και αξιοποίησης

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Στη μίσθωση τμήματος της Ακτής Καλαμίτσας στον Δήμο Καβάλας για χρονικό διάστημα 30 ετών, προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία εγκαταστάσεων που παρέμεναν αναξιοποίητες επί σειρά ετών.

Η συμφωνία αφορά έκταση 10.510,02 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει χώρους αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτήρια αποδυτηρίων, χώρο εστίασης και κτήριο γραφείων.

Οι εγκαταστάσεις είχαν κατασκευαστεί από τον ΕΟΤ, ωστόσο παρέμεναν για χρόνια χωρίς ουσιαστική αξιοποίηση. Με τη μακροχρόνια μίσθωση δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμισή τους, με στόχο την επανένταξή τους στην καθημερινότητα της πόλης.

Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων μέσω της άμεσης ένταξής τους στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η Ακτή Καλαμίτσας εκτιμάται ότι θα μπορεί να διαθέτει αναβαθμισμένες υποδομές τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της Καβάλας, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης παραλιακής ζώνης.

Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΤΑΔ για την ενεργοποίηση ακινήτων του Δημοσίου που διαθέτουν σημαντικό τοπικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, μέσα από συνεργασίες με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στόχος είναι ακίνητα που παραμένουν επί μακρόν αναξιοποίητα να επιστρέφουν σε λειτουργική χρήση, μέσα από παρεμβάσεις που καλύπτουν ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα δημιουργούν προϋποθέσεις για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.

Για την Καβάλα, η αξιοποίηση της Καλαμίτσας αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της θέσης της παραλιακής έκτασης και της δυνατότητας να επανέλθει ως οργανωμένος χώρος αναψυχής, άθλησης και εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών.

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