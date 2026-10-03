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03.10.2026 06:48

Lidl Ελλάς: Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ, νέα καταστήματα και ισχυρότερο αποτύπωμα στην ελληνική αγορά

03.10.2026 06:48
Lidl

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Η Lidl Ελλάς δρομολογεί επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027, με επίκεντρο την επέκταση του δικτύου, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα παρουσίασε ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της εταιρείας, Μίλτος Φοροζίδης, στο πλαίσιο των εγκαινίων του Lidl House Athens στη Στοά Αρσακείου.

Στο μέτωπο του δικτύου, έως το τέλος του 2026 προβλέπεται η λειτουργία τεσσάρων νέων καταστημάτων σε Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι και Πάρο. Για το 2027 ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη πέντε έως έξι νέα σημεία, ενώ πριν από το καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσει κατάστημα στη Νάξο.

Παράλληλα, η Lidl Ελλάς συνεχίζει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου, ανακαινίζοντας περισσότερα από 50 καταστήματα ετησίως.

Στις υποδομές, εντός του έτους ολοκληρώνεται η ανακαίνιση και επέκταση του κέντρου διανομής στα Τρίκαλα, ενώ έχει δρομολογηθεί νέο κέντρο διανομής στην Ελευσίνα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2030.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συνεργασία με Έλληνες προμηθευτές. Περίπου το 67% του τζίρου της Lidl Ελλάς προέρχεται από προϊόντα ελληνικών προμηθευτών, ενώ περισσότερες από 400 ελληνικές επιχειρήσεις και παραγωγοί διαθέτουν προϊόντα τους στο εξωτερικό μέσω του διεθνούς δικτύου του ομίλου.

Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μέσω της Lidl ξεπέρασαν το 2025 τα 600 εκατ. ευρώ, με παρουσία σε 19 ευρωπαϊκές αγορές.

Στο ίδιο επενδυτικό πλαίσιο εντάσσεται και το Lidl House Athens, ένας νέος χώρος 670 τ.μ. στη Στοά Αρσακείου, με αντικείμενο τη γαστρονομία, τη διατροφή και τη βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα του χώρου θα περιλαμβάνει εργαστήρια μαγειρικής, masterclasses, οινογνωσίες και θεματικές συζητήσεις, με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος.

Με το νέο επενδυτικό πλάνο, η Lidl Ελλάς επιχειρεί ταυτόχρονα να ενισχύσει το φυσικό της δίκτυο, τις υποδομές logistics και τη διασύνδεση με την ελληνική παραγωγή, διευρύνοντας παράλληλα την εξαγωγική παρουσία ελληνικών προϊόντων μέσω του ομίλου.

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