Ενεργειακή ακρίβεια: Χωρίς σύγκρουση με την πολιτική της ΕΕ δεν μπορεί να υπάρξει ανακούφιση για τον λαό 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ακρίβεια – και ιδιαίτερα η ενεργειακή – αποτελεί σήμερα μείζον ζήτημα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυριά. Το πανάκριβο ρεύμα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα καθώς η θέρμανση, η μετακίνηση και η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες.

Τα διάφορα κυβερνητικά μέτρα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, όχι μόνο στην ουσία του αλλά ούτε καν στην επιφάνειά του. Οι επιδοτήσεις, όχι μόνο έχουν ελάχιστο αποτέλεσμα για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, αλλά κυρίως δεν καταργούν τη πραγματική αιτία της ακρίβειας, πληρώνονται τελικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους μέσω φορολογίας, ενώ ένα σημαντικό μέρος της κρατικής στήριξης καταλήγει στην κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων.

Γιατί όμως η ενέργεια έχει γίνει τόσο ακριβή;

Βασικός λόγος είναι η στρατηγική της ΕΕ και του κεφαλαίου για την ενέργεια, την πράσινη μετάβαση, την απελευθέρωση. Η πολιτική της απολιγνιτοποίησης, η ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ με κριτήριο το κέρδος των ενεργειακών ομίλων και η πολιτική της ΕΕ για το «κόστος του διοξειδίου άνθρακα» οδηγούν σε εκτίναξη του κόστους ενέργειας, που πληρώνουν τελικά οι εργαζόμενοι. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και το Χρηματιστήριο Ενέργειας, που οδηγούν στην ολοκληρωτική εμπορευματοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της ΕΕ για τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούν υψηλή φορολογία στα καύσιμα και τεράστιους έμμεσους φόρους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα επιβαρύνονται με τον υψηλότερο ΕΦΚ στα καύσιμα και πως οι έμμεσοι φόροι, προεξάρχοντος του ΦΠΑ, συνιστούν ένα τεράστιο μέρος των κρατικών εσόδων.

Σε αυτά ήρθαν να προστεθούν οι συνέπειες του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας στους ΝΑΤΟϊκούς και ευρωενωσιακούς σχεδιασμούς. Οι κυρώσεις στη Ρωσία και η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου από τις ακριβότερες εισαγωγές του αμερικάνικου LNG διαμόρφωσαν ένα νέο ενεργειακό τοπίο, με το κόστος να μεταφέρεται στους λαούς. Παράλληλα, η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς LNG, με συμφωνίες που συνδέονται με γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, μέσω της WSJ, για τις παρεμβάσεις της πρέσβεως των ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο είναι ενδεικτικά…

Χάνουν όλοι από την πολιτική της ακριβής ενέργειας;

Τα εργατικά λαϊκά στρώματα κυριολεκτικά «στραγγαλίζονται» από το πανάκριβο ρεύμα, την βενζίνη «χρυσάφι» και το τεράστιο κόστος που φέρνει ο πόλεμος και γενικότερα η αντιλαϊκή πολιτική. Όμως δεν είναι όλοι χαμένοι. Οι τεράστιες απώλειες των εργαζόμενων μεταφράζονται σε κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ για τους ενεργειακούς ομίλους, για τους εφοπλιστές που καταγράφουν απανωτά ρεκόρ κερδοφορίας, για τους κατασκευαστές που πολλαπλασιάζουν τα έργα ΑΠΕ, για τους Αμερικανούς πωλητές του LNG που βλέπουν να αυξάνουν συνεχώς τα μερίδια αγοράς.

Ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα, καθώς και τα αστικά κόμματα που στηρίζουν την στρατηγική της άρχουσας τάξης της χώρας, τις κατευθύνσεις της ΕΕ, τις ΝΑΤΟϊκές δεσμεύσεις. Η «συστημική αντιπολίτευση» δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως λύση, όταν έχει συνυπογράψει τις βασικές επιλογές που μας έφεραν ως εδώ και προτείνει αντίστοιχα μέτρα: επιδοτήσεις που πληρώνονται ξανά από τους εργαζόμενους και το μόνο που κάνουν είναι να επιδοτούν την ακρίβεια και τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων.

Τελικά, αποδεικνύεται από την ίδια την πραγματικότητα, πως η αιτία της ενεργειακής φτώχειας είναι ακριβώς η εμπορευματοποίηση της ενέργειας, ο ίδιος ο καπιταλισμός. Το ΚΚΕ προβάλλει τη δική του ριζικά διαφορετική πρόταση. Την ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό, στο πλαίσιο στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, με κοινωνική-κρατική ιδιοκτησία στο σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, με εργατική εξουσία. Ο Σοσιαλισμός μπορεί να εξασφαλίσει την ενέργεια πραγματικά ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.

Για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος, το ΚΚΕ σήμερα μπαίνει μπροστά στη πάλη των εργαζόμενων, με ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων, σε σύγκρουση με το ευρωενωσιακό πλαίσιο. Μόνο αυτός ο δρόμος μπορεί να εξασφαλίσει ακόμα και την στοιχειώδη ανακούφιση για τα λαϊκά νοικοκυριά σήμερα.

Ένα πλαίσιο που συγκρούεται με την πολιτική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στον πόλεμο, στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για το Φυσικό Αέριο και στις ενεργειακές συμφωνίες που υπηρετούν γεωπολιτικούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, όπως ο κάθετος διάδρομος. Που συγκρούεται με την πολιτική της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και απειθαρχεί στο εμπόριο ρύπων της ΕΕ γιατί έτσι μπορούν να αξιοποιηθούν οι λιγνιτικές μονάδες Πτολεμαΐδα 5 και ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Που συγκρούεται με την δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ και τα πρωτογενή πλεονάσματα και καταργεί τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ σε πετρέλαιο και ενέργεια. Που συγκρούεται με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των ομίλων, με την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη επιβάλλοντας πλαφόν στα κέρδη εφοπλιστών, διυλιστηρίων, ενεργειακών και άλλων ομίλων, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επαναφορά 13-14 μισθού και συντάξεων .

Οι σημερινοί μας αγώνες, με κατεύθυνση σύγκρουσης με την πολιτική που γεννά την ακρίβεια, τη φτώχεια και τους πολέμους, οι αγώνες για διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης για τους εργαζόμενους ανοίγουν τον δρόμο για τους μεγάλους αγώνες του αύριο που έρχονται. Σταθμός σε αυτή την πορεία είναι και τα αγωνιστικά ραντεβού απέναντι στην επίσκεψη στη Ελλάδα του μακελάρη των λαών – και πλασιέ της ακριβής ενέργειας – ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο τις επόμενες μέρες.

*Ο Γρηγόρης Λιονής, είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ

Διαβάστε επίσης

Το ερώτημα είναι το μέγεθος του «λογαριασμού»

Από τον Κρίστοφερ στη Γκίλφοϊλ – Ποιος αποφασίζει πότε πέφτουν οι κυβερνήσεις;

Τι ζητά η Ουάσιγκτον από την Αθήνα;