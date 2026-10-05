Λάρισα: Αιματηρό περιστατικό σε μπαρ – Νεαρός μαχαίρωσε 39χρονο επειδή τον έβγαλε έξω

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Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο, με έναν 39χρονο τραυματία από μαχαίρι, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 5 το πρωί σε μπαρ στην περιοχή του Φρουρίου, όταν ένας 21χρονος με τη συμπεριφορά του προκάλεσε τη δυσφορία θαμώνων.

Τότε ο 39χρονος υπεύθυνος του μπαρ παρενέβη και τον οδήγησε εκτός του καταστήματος.

Σύμφωνα με το onlarissa, o νεαρός επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και, όταν του ζητήθηκε εκ νέου να αποχωρήσει, φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή του στήθους με μαχαίρι.

Αμέσως μετά την επίθεση ο 21χρονος τράπηκε σε φυγή. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο 39χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

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