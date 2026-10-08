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08.10.2026 13:32

Η Παπαδοπούλου διευρύνει το sweet snacking portfolio της με τη νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH!

08.10.2026 13:32
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Η εμπειρία του μπισκότου 2ΠΛΟ, γίνεται πλέον και απολαυστική μπάρα με επικάλυψη με γεύση σοκολάτας γάλακτος!

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. παρουσιάζει τη νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH, επεκτείνοντας το brand 2ΠΛΟ πέρα από τα μπισκότα και στην ευρύτερη κατηγορία του chocolate snacking, δημιουργώντας νέες περιστάσεις κατανάλωσης με έμφαση στο νεανικό κοινό.

Τα 2ΠΛΟ CRUSH έρχονται σε τρεις γεύσεις: Hazelnut Praline, με φουντούκια και πραλίνα φουντουκιού, Salted Caramel, με κομμάτια αλατισμένης καραμέλας, και Protein Cookies & Cream, με γεύση Cookies & Cream και 15 γρ. πρωτεΐνης ανά μπάρα. Και οι τρεις επιλογές έχουν πλήρη επικάλυψη με γεύση σοκολάτας γάλακτος, κομμάτια μπισκότου 2ΠΛΟ και μαλακή υφή.

Σε πρακτικό format 50 γραμμαρίων, η νέα σειρά είναι σχεδιασμένη για κατανάλωση on the go και απευθύνεται ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό που αναζητά έντονη γεύση και εύκολες επιλογές για snack μέσα στην ημέρα.

Η επιλογή Protein Cookies & Cream προσθέτει και μια διαφορετική διάσταση στη σειρά, συνδυάζοντας την απόλαυση με 15 γρ. πρωτεΐνης, για όσους αναζητούν περισσότερη πρωτεΐνη στην καθημερινή τους διατροφή.

Ambassador του 2ΠΛΟ brand εξακολουθεί να αποτελεί ο αγαπημένος διεθνής ποδοσφαιριστής Χρήστος Μουζακίτης, και θα πλαισιώσει, αντίστοιχα, και το ολοκληρωμένο 360 πλάνο επικοινωνίας του λανσαρίσματος.

Συνεπής στη δέσμευση της να εξελίσσεται κρατώντας σταθερές τις αξίες της, η Ε.Ι Παπαδοπούλος επενδύει στην καινοτομία και σε προτάσεις που ανταποκρίνονται στις νέες συνήθειες και προσδοκίες των καταναλωτών, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο του snacking

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922  συνεχίζει στα 104 χρόνια λειτουργία της να κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ούσα μια πρωτοπόρος, αμιγώς ελληνική βιομηχανία τροφίμων, διαθέτει 4 εργοστάσια και 1 κέντρο Διανομής, απασχολώντας πάνω από 1.700 εργαζομένους. Δραστηριοποιείται σε 5 κατηγορίες – Μπισκότα, Ψωμί, Αλμυρά & Κράκερ, Αρτοσκευάσματα και Μπάρες Δημητριακών. Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των μπισκότων και των μπαρών και  μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα του ψωμιού & των αρτοσκευασμάτων. Μετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις και τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε περισσότερες από 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, με αιχμή του δόρατος τα Caprice.

Με μεγάλες επενδύσεις κάθε χρόνο συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από πρωτοβουλίες  που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας και προσφέρει χαμόγελα με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 13:40
papadopoulou_mouzakitis_adv
ADVERTORIAL

Η Παπαδοπούλου διευρύνει το sweet snacking portfolio της με τη νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH!

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