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08.10.2026 12:14

Novasports: Μεγάλος διαγωνισμός με θέμα την EuroLeague και έπαθλο ένα πλήρως υβριδικό SUV JAECOO 5 SHS-H!

08.10.2026 12:14
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To Novasports.gr και η OMODΑ & JAECOO διοργανώνουν μεγάλο διαγωνισμό με θέμα την EuroLeague, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στον χώρο του μπάσκετ, με έπαθλο ένα SUV JAECOO 5 SHS-H Select αξίας 26.900€. Ο διαγωνισμός, που ξεκίνησε με το τζάμπολ στην EuroLeague στις 24/9, την οποία οι φίλοι του μπάσκετ απολαμβάνουν αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία συμμετοχής* είναι απλή με μία επίσκεψη στο λογαριασμό Instagram του Novasports αναζήτηση του post του διαγωνισμού, follow στο λογαριασμό του @novasportsgr και του @omodajaecoogreece στο Instagram και στη συνέχεια απάντηση στην ερώτηση που αφορά την EuroLeague.

Όσοι ολοκληρώσουν τα παραπάνω βήματα συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Το μεγάλο έπαθλο, το SUV JAECOO 5 SHS-H Select, αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες προτάσεις της κατηγορίας του. Στην έκδοση SHS-H, αξιοποιεί την εξελιγμένη τεχνολογία Super Hybrid System (SHS), συνδυάζοντας έναν turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi με ηλεκτρική υποβοήθηση για συνολική ισχύ 224 ίππων. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση, αθόρυβη λειτουργία στις καθημερινές μετακινήσεις και χαμηλή κατανάλωση μόλις 5,3 λτ./100 χλμ. (WLTP). Παράλληλα, η συνδυαστική αυτονομία 905+ χιλιόμετρα (WLTP) καθιστά το μοντέλο ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για μεγάλα ταξίδια, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Στο εσωτερικό, το JAECOO 5 SHS-H προσφέρει μια σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία με κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Apple CarPlay® και Android Auto®. Η άνεση ενισχύεται από τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, το θερμαινόμενο τιμόνι και τον διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ενώ η κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές υποβοήθησης και τα 20 προηγμένα συστήματα ασφάλειας ADAS συμβάλλουν σε μια ξεκούραστη και ασφαλή καθημερινή μετακίνηση. Οι προβολείς LED και οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών ολοκληρώνουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του νέου JAECOO 5 είναι η Pet-Friendly φιλοσοφία του. Τα υλικά των καθισμάτων φέρουν πιστοποίηση TÜV SÜD για χαμηλές εκπομπές VOC, αντιβακτηριακή προστασία 99,9% και αυξημένη αντοχή στη φθορά, ενώ διατίθεται και σειρά εξειδικευμένων αξεσουάρ που διευκολύνουν τις μετακινήσεις με κατοικίδια, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και πρακτικότητα στην καθημερινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JAECOO 5 SHS-H, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο εδώ.

Mην χάνετε ούτε στιγμή!  Μπείτε στο Instagram του Novasports, τους λογαριασμούς κάντε follow @novasportsgr και @omodajaecoogreece, απαντήστε σωστά στην ερώτηση και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το μεγάλο έπαθλο!

*Διαβάστε αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού αναλυτικά εδώ.

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