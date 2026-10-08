Παίρνουν φαρμακευτική κάνναβη με.. άυλη συνταγογράφηση και 8 ευρώ – Εισαγγελική παρέμβαση

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Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσαν καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο ασθενείς μπορούν να εξασφαλίσουν συνταγή για φαρμακευτική κάνναβη μέσω διαδικτύου, με τη διαδικασία να εγείρει ερωτήματα για τη δημόσια υγεία.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί η συγκεκριμένη πρακτική.

Συνταγή στο κινητό με μόλις 8 ευρώ

Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη», σύμφωνα με το οποίο ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να επικοινωνούν για σύντομο χρονικό διάστημα με γιατρό και να λαμβάνουν άυλη συνταγή απευθείας στο κινητό τους, ακόμη και με κόστος 8 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η πρακτική αυτή παρουσιάζει διαρκή αύξηση στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στην αγορά της κάνναβης και προκαλώντας προβληματισμό για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Τι θα ερευνήσει η Εισαγγελία

Με την παραγγελία του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητεί να εξεταστούν όσα καταγράφονται στο δημοσίευμα.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από εκπροσώπους:

Της επιστημονικής κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κάνναβης.

Του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για φορείς που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν εκφράσει ερωτήματα και καταγγελίες σχετικά με τη διαδικτυακή συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάνναβης.

Στόχος της εισαγγελικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν από τη συγκεκριμένη πρακτική προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων.

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