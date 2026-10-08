Skydance: Το θριαμβικό κλίμα για τη συγχώνευση δεν αντικατοπτρίζεται στην Wall Street

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Για δεύτερη ημέρα στη σειρά, η τιμή της μετοχής της Skydance με σύμβολο SKYD στις διαπραγματεύσεις της κεφαλαιαγοράς στη Νέα Υόρκη σημείωσε πτώση, με «κλείσιμο» στο -7% την Τετάρτη ή 8,89 δολάρια ανά μετοχή.

Είναι το νέο χαμηλό έπειτα από τα 9,51 δολάρια της Τρίτης, όταν η τιμή της SKYD υποχώρησε κατά 2,7%, μια ημέρα κατά την οποία ο Ντέιβιντ Ελισον πραγματοποιούσε επίσημες ανακοινώσεις και ενημερώσειςγια την κολοσσιαία συγχώνευση Paramount- Warner, ύψους 111 δισ. δολαρίων (και 80 δισ. σε χρέη) με τον συνδιευθυνοντα της Skydance Media, Ινόν Κράιζ.

Αναλυτές της Wall Street εξακολουθούν να ανησυχούν για την οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας, ακόμη και όταν Έλισον και Κράιζ δήλωσαν στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι είχαν «ένα πολυετές σχέδιο» για τη διαχείριση του χρέους των περίπου 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει πλέον το επιχειρηματικό σχήμα που αναδύθηκε από την συγχώνευση Paramount-Warner Bros. Discovery.

Αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας TD Cowen διατηρούν επιφυλακτική στάση για τις μετοχές της Skydance, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της διοίκησης να διαχειριστεί τους κινδύνους ενοποίησης από τη συγχώνευση με τη Warner Bros. Discovery.

Παράλληλα, η Fitch Ratings προχώρησε σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας, επικαλούμενη υψηλότερη μόχλευση και δομικές πιέσεις στην αγορά των μίντια.

Την επόμενη εβδομάδα, θα διατεθεί στους κατόχους μετοχών της PSKY ένας μεγάλος αριθμός μετοχών της Skydance Corp. προς αγορά, με αρχική τιμή (τιμή εξάσκησης) 12 δολάρια ανά μετοχή – πράγμα που σημαίνει ότι, προς το παρόν, οι μετοχές αυτές βρίσκονται σε αρνητική θέση.

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