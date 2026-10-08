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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

08.10.2026 06:57

Το πολλαπλό έγκλημα της Χαμάς το 2023

08.10.2026 06:57
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Χθες, 7 Οκτωβρίου, ήταν η τρίτη επέτειος της σφαγής που διέπραξε η ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, με το όνομα «Επιχείρηση Πλημμύρα του Αλ Άκσα», στο Ισραήλ, στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ συμφιλίωσης «Supernova Sukkot Gathering».

Ήταν η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση που έχει γίνει ποτέ στην επικράτεια του Ισραήλ, η μαζικότερη σφαγή άμαχων Ισραηλινών που έγινε ποτέ μετά το Ολοκαύτωμα και η πιο θανατηφόρα επίθεση σε μουσικό γεγονός στην Ιστορία.

Οι τρομοκράτες πυροβολούσαν, έσφαζαν, βίαζαν, αποκεφάλιζαν και βασάνιζαν επί ώρες ανθρώπους κάθε εθνικότητας, φύλου και ηλικίας, όχι μόνο στον χώρο του φεστιβάλ, αλλά και σε κοντινές κοινότητες, με αποτέλεσμα περισσότερους από 1.200 νεκρούς. Φεύγοντας πήραν περίπου 250 ομήρους.

Η αγριότητα του εγκλήματος ήταν τέτοια, ώστε να μην μπορεί να μείνει αναπάντητη από καμιά χώρα στον κόσμο που θα είχε υποστεί κάτι ανάλογο ύστερα από εισβολή στο έδαφός της. Κάτι που γνώριζε άριστα η Χαμάς όταν επιτέθηκε. Φυσικά, όπως κάθε θηριωδία αυτού του είδους, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με κανένα άλλο έγκλημα, ούτε καν με την τριετή εξόντωση δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στη Γάζα και την καταστροφή του θυλάκου, στο πλαίσιο του πολέμου που ακολούθησε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. 

Άλλωστε κάθε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας είναι αυτοτελές, με ανεξάρτητη ποινική υπόσταση και δεν απορροφάται από κάποιο άλλο – ούτε πολιτικά ή ιδεολογικά μπορεί να συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλη εγκληματική ενέργεια ή συμπεριφορά. Αυτό ισχύει φυσικά και αντίστροφα, καθώς ούτε οι δολοφονίες άμαχων Παλαιστινίων από την κυβέρνηση του Ισραήλ είναι δυνατόν να συμψηφιστούν ή να δικαιολογηθούν από το έγκλημα των ισλαμιστών τρομοκρατών.Τρία χρόνια μετά έχει αξία να δούμε τι ακολούθησε εκείνη τη σφαγή και ποιες ήταν οι συνέπειες των επιλογών της Χαμάς:

  • Προκάλεσε έναν πόλεμο στο έδαφος της Γάζας και συντονίστηκε εντός… ωρών με τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι και διάφορες άλλες ιρανόφιλες πολιτοφυλακές. Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα το Ισραήλ εγκλωβίστηκε σε έναν πόλεμο τριών μετώπων, αλλά νίκησε άνετα σε όλα, με συνέπειες τραγικές για τους Παλαιστινίους.
  • Συνέχισε τον πόλεμο ακόμη και όταν είχε ηττηθεί, παρά τις συνέπειες που αυτός είχε για τους άμαχους Παλαιστινίους, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο την εθνοκάθαρση και την απόπειρα του Ισραήλ να τους εκδιώξει πλήρως από τη Γάζα, αλλά και τη Χαμάς, η οποία τους χρησιμοποιούσε ως ασπίδα.
  • Κρατούσε ομήρους επί δύο χρόνια ακόμη και δεκάδες νεκρούς, παρότι η σφαγή συνεχιζόταν, διαπραγματευόμενη μόνο για τον εαυτό της.

Θα μπορούσε η Χαμάς να είχε λειτουργήσει διαφορετικά; Ίσως, εάν ήταν μια πατριωτική οργάνωση που μάχεται υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους. 

Όμως, παρά τη ρητορική «εθνικοαπελευθερωτική» στροφή του 2017, παραμένει μια ισλαμική οργάνωση ταγμένη στον σκοπό της καταστροφής του κράτους του Ισραήλ, σε πλήρη σύμπνοια με τους πάτρωνες και χρηματοδότες της στο Ιράν και τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, των οποίων αποτελεί παρακλάδι.

Γι’ αυτό άλλωστε η Χαμάς παραμένει «κόκκινο πανί» για τους υπόλοιπους Άραβες, με συνέπεια ο Αραβικός Σύνδεσμος να της ζητήσει το 2025 να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή. Οι ελπίδες για την εφαρμογή της μόνης δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Παλαιστινιακού, αυτής των δύο κρατών, δεν είναι σήμερα πολλές. Όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος ούτε για τους Παλαιστινίους ούτε για το Ισραήλ ούτε για τους άλλους Άραβες. Όσο νωρίτερα εργαστούν γι’ αυτό, με τη Χαμάς στο περιθώριο, τόσο το καλύτερο…

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