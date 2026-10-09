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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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09.10.2026 20:42

Ιβάν Σαββίδης στο συνέδριο για τα «100 χρόνια ΠΑΟΚ»: «Τιμώντας το παρελθόν μας, θα δημιουργήσουμε το δικό μας μέλλον»

09.10.2026 20:42
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Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει ο Ιβάν Σαββίδης, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εργασιών του τριήμερου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ, Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», το οποίο διεξάγεται στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει 11 θεματικές και στο οποίο θα συμμετέχουν πάνω από 60 ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν Σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, έναν Σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχική του τοποθέτηση ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και συμπλήρωσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι η υλοποίηση των σχεδίων που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνέργεια και την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ».

Συνδέοντας την επέτειο των 100 χρόνων με την επόμενη ημέρα του Συλλόγου, ο Σαββίδης τόνισε: «Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε. Τιμώντας το παρελθόν μας, θα δημιουργήσουμε το δικό μας μέλλον και δεν θα το φοβηθούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φοβάται τίποτα και κανέναν».

Στη συνέχεια, ο Ιβάν Σαββίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προσφυγικές καταβολές του ΠΑΟΚ και στους ανθρώπους που, έχοντας στερηθεί την πατρίδα τους και βιώσει πείνα, διώξεις και διακρίσεις, δημιούργησαν τον Σύλλογο. Όπως επισήμανε, αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν το DNA του ΠΑΟΚ και τον δεσμό που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, μαζί με την πίστη και την αφοσίωση στα ιδανικά των ιδρυτών του.

Κι αφού ευχαρίστησε άπαντες, ο Ιβάν Σαββίδης κατέληξε: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι και η επιστημονική κοινότητα αποτελεί πλέον νέο μέλος της οικογένειάς μας και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό».

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