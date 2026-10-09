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09.10.2026 14:26

Στρασβούργο: Στην πληρωμή 21, στην ψηφοφορία 10 – Οι άλλοι 11 πού πετούσαν;

09.10.2026 14:26
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Πέμπτη μεσημέρι στην Ευρωβουλή: Οι πολίτες πληρώνουν για εκπροσώπηση, όχι για άδειες έδρες. Δέκα Έλληνες ευρωβουλευτές καταγράφηκαν να ψηφίζουν, έντεκα όχι. Ποιος θα εξηγήσει τις απουσίες;

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι ψηφοφορίες συνεχίζονταν κανονικά. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων ευρωβουλευτών.

Σύμφωνα με την καταγραφή των συγκεκριμένων ψηφοφοριών, από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές, μόλις 10 ψήφισαν. Οι άλλοι 11 δεν καταγράφηκαν να συμμετέχουν.

Οι δέκα που καταγράφηκαν να ψηφίζουν ήταν οι Γαλάτω Αλεξανδράκη, Εμμανουήλ Φράγκος, Νίκος Αναδιώτης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Τσιόδρας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Κώστας Παπαδάκης, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Σάκης Αρναούτογλου και Μαρία Ζαχαρία.

Σύμφωνα με την καταγραφή που έχουμε στη διάθεσή μας, από τα επίσημα στοιχεία του Ευρωκοινοβουλίου, απόντες ήταν οι: Γιώργος Αυτιάς, Κώστας Αρβανίτης, Φρέντη Μπελέρης, Νίκος Φαραντούρης, Έλενα Κουντουρά, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Ελεονώρα Μελέτη, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Νίκος Παππάς και Ελισάβετ Βόζεμπεργκ.

Έντεκα ονόματα, έντεκα περιπτώσεις μη συμμετοχής στις συγκεκριμένες ψηφοφορίες και ένα κοινό ερώτημα: Για ποιον λόγο δεν καταγράφηκε η ψήφος τους;

Βεβαίως, μπορεί να υπάρχουν σοβαροί προσωπικοί, υπηρεσιακοί ή άλλοι λόγοι απουσίας. Αυτοί πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Όμως η διαφάνεια δεν είναι προαιρετική. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν γιατί ο εκπρόσωπός τους δεν συμμετείχε σε μια προγραμματισμένη ψηφοφορία.

Αν ένας εργαζόμενος αποχωρούσε συστηματικά πριν ολοκληρώσει τις βασικές του υποχρεώσεις, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, πώς θα αντιμετωπιζόταν;

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάντως, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος λογοδοσίας: δημοσιοποίηση της συμμετοχής και εξήγηση των απουσιών.

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