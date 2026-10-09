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ΥΓΕΙΑ

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09.10.2026 18:08

Θεραπείες προσώπου: Στοχευμένη παρέμβαση ανανέωσης

09.10.2026 18:08
φωτο προσωπο

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Το φθινόπωρο προσφέρεται για να επανεκτιμήσουμε και να φροντίσουμε την επιδερμίδα μας. Η εποχή, όμως, δεν αρκεί από μόνη της για να καθορίσει μια θεραπεία. Σημασία έχουν οι ανάγκες του δέρματος.

Η σύγχρονη αισθητική φροντίδα δεν επικεντρώνεται στις μεγάλες αλλαγές. Το ζητούμενο είναι μια πιο ενυδατωμένη, φωτεινή και ξεκούραστη όψη, με παρεμβάσεις που σέβονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

«Σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα περιποίησης που μπορεί να αφορά το πρόσωπο, την περιοχή γύρω από τα μάτια και το ντεκολτέ, το mesolifting glow», αναφέρει ο κ. Απόστολος Γαϊτάνης, Πλαστικός Χειρουργός, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής και συνεχίζει:

«Η πρώτη κίνηση της εφαρμογής του είναι απλή: Ένας εξειδικευμένος βαθύς καθαρισμός προσώπου αποτελεί την προσεγμένη αφετηρία πριν περάσουμε στις υπόλοιπες επιλογές φροντίδας. Στη συνέχεια, το πλάνο διαμορφώνεται με βάση την εικόνα της επιδερμίδας, το ιστορικό, τυχόν ευαισθησίες και τις προσδοκίες του κάθε ατόμου».

Η μεσοθεραπεία προσώπου μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με την επιλογή της τεχνικής και των συστατικών να προσαρμόζεται στις ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί. Στόχος είναι η υποστήριξη της ενυδάτωσης και της φωτεινότητας, με σεβασμό στα φυσικά χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση δεν είναι ίδια για όλους, καθώς η κάθε επιδερμίδα έχει τις δικές της ανάγκες.

Η περιοχή των ματιών χρειάζεται ξεχωριστή αξιολόγηση. Το δέρμα είναι λεπτότερο και οι ανάγκες του διαφέρουν από εκείνες του υπόλοιπου προσώπου, γι’ αυτό και η μεσοθεραπεία ματιών εφαρμόζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Το ντεκολτέ μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στο mesolifting glow, με φροντίδα προσαρμοσμένη στην υφή και την κατάσταση της περιοχής, η οποία συχνά μένει έξω από την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να συζητηθεί και η επιλογή skin booster, όταν προτεραιότητα είναι η ενυδάτωση και η συνολική ποιότητα της επιδερμίδας. Το microneedling μπορεί να εξεταστεί όταν το βασικό ζητούμενο αφορά την υφή. Δεν χρειάζονται όλες οι τεχνικές σε κάθε άτομο, ούτε είναι απαραίτητο να συνδυαστούν. Η επιλογή και ο προγραμματισμός τους γίνονται εξατομικευμένα, μετά από αξιολόγηση.

«Το mesolifting glow δεν είναι μια λίστα θεραπειών, αλλά μια στοχευμένη πρόταση φροντίδας. Με σωστή επιλογή, ρεαλιστικές προσδοκίες και ιατρική αξιολόγηση. Ο στόχος είναι μια πιο φρέσκια και τονωμένη επιδερμίδα, διατηρώντας τη φυσικότητα στο επίκεντρο», καταλήγει ο κ. Γαϊτάνης.

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