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09.10.2026 15:56

Πρωταγωνιστής στις διεθνείς αγορές το ελληνικό φάρμακο – 31 ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στη CPHI 2026

09.10.2026 15:56
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Με ισχυρή παρουσία συμμετείχε η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στη CPHI 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του παγκόσμιου φαρμακευτικού κλάδου, που πραγματοποιήθηκε από τις 6-8 Οκτωβρίου στο Μιλάνο. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 31 εταιρείες-μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Με παρουσία σε περισσότερες από 147 χώρες, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της χώρας, συνολικού ύψους άνω των €1,8 δισ., ενισχύοντας την παραγωγή, την έρευνα και ανάπτυξη και την τεχνολογική της βάση. Ο κλάδος διαθέτει σήμερα 51 εργοστάσια και 31 Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, ενώ τα προϊόντα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας καλύπτουν τις ανάγκες περίπου 8 εκατ. ΑΜΚΑ.

Η CPHI αποτελεί για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σημαντική πλατφόρμα διεθνών συνεργασιών, επενδύσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία των ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χάρτη.

«Η παραγωγική ισχύς της Ελλάδας στο φάρμακο είναι στρατηγικό εθνικό κεφάλαιο»

Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, δήλωσε: «Η ισχυρή παρουσία της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας στη CPHI 2026 αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή και διεθνώς αναγνωρίσιμη φαρμακευτική βιομηχανία. Οι επενδύσεις άνω των €1,8 δισ., δεν αποτελούν απλώς επενδύσεις στον κλάδο μας, αποτελούν επένδυση στην παραγωγική δυνατότητα, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη στρατηγική ανθεκτικότητα της χώρας. Η παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εθνικό κεφάλαιο. Ενισχύει την οικονομία, δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αυξάνει το εξαγωγικό αποτύπωμα της χώρας και, κυρίως, συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη φαρμακευτική επάρκεια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως ευρωπαϊκό κέντρο παραγωγής, έρευνας και εξαγωγών φαρμάκου».

Στη διεθνή έκθεση CPHI 2026 συμμετέχουν οι παρακάτω εταιρείες της ΠΕΦ, σε αλφαβητική σειρά: ACCORD, ANFARM, BENNETT, BIOCON, DEMO, ELPEN, FAMAR, FARAN, FREZYDERM, GALENICA, GAP, GENEPHARM, GEROLYMATOS, HELP, IASIS PHARMA, INTERMED, KOPER, LABOMED, LAMDA LABORATORIES, LAVIPHARM, MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES, MEDOCHEMIE, PHARMAPATH, PHARMAPLOT, PHARMATHEN, PHARMAZAC, RAFARM, RONTIS, UNI-PHARMA, VIANEX, VIOSER.

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