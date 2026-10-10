Οι δρόμοι της ενέργειας είναι βαμμένοι με αίμα

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Σε έναν κόσμο που φλέγεται από ανταγωνισμούς και πολεμικές συγκρούσεις, κι ενώ η χώρα μας εμπλέκεται ήδη με ποικίλους τρόπους, μόνο οργή προκαλεί η ομιλία Ρούμπιο, με ντεκόρ την Πνύκα και η αναγόρευση της Ελλάδας σε απαραίτητο σύμμαχο των ΗΠΑ και του αμερικανικού στρατού.

Κι ενώ ήρθε και είπε διάφορα βαρύγδουπα, όπως «αναβάθμιση του ρόλου» της Ελλάδας και «ψήφο εμπιστοσύνης» σ’ αυτήν, ή «εξοπλιστική της θωράκιση»… είναι πασιφανές ότι κάθε λέξη είναι κι ένα ψέμα για τον λαό. Γιατί, στην πραγματικότητα, ήρθε ως «πλασιέ», ήρθε να «πουλήσει» σχέδια και συμφωνίες για την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας μας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση, προφανώς, δεν κρύβει την ικανοποίηση της για τα «οφέλη» της επίσκεψης Ρούμπιο, με τον Μητσοτάκη να αναφέρει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε «ιστορικά υψηλό» επίπεδο. Επίσης, δεν κρύβει την περηφάνια της για τα κέρδη που εξασφαλίζονται από τις συμφωνίες σε ελληνικούς κατασκευαστικούς κι ενεργειακούς ομίλους, εταιρίες μεταφοράς LNG κλπ, οι οποίοι είναι οι μόνοι που ωφελούνται από τη δήθεν «αναβάθμιση» της Ελλάδας. Την ίδια ώρα τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, που στηρίζουν όλες τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου, άλλη μια φορά χειροκροτούν, με πρώτα το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα, που σπεύδουν με μία φωνή να διεκδικούν την «πατρότητα» ενεργειακών σχεδίων όπως ο Κάθετος Διάδρομος.

Όμως, κάθε συμφωνία που έχουν υπογράψει είναι κι ένα βήμα πιο πέρα στην εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνα σχέδια και ανταγωνισμούς. Γιατί εκεί οδηγεί η «αναβάθμιση» της Ελλάδας στα αμερικανοΝΑΤΟϊκά ενεργειακά σχέδια, με τον Κάθετο Διάδρομο και το αμερικάνικο LNG σε βάρος του φθηνότερου ρωσικού φυσικού αερίου. Γιατί η Ελλάδα-κόμβος του αμερικάνικου LNG δε σημαίνει μόνο ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια για τον λαό. Σημαίνει ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή σε ανταγωνισμούς που ενέχουν πολύ σοβαρούς κινδύνους για τον λαό μας, που μυρίζουν μπαρούτι κι αίμα.

Ιστορικά οι δρόμοι της ενέργειας είναι βαμμένοι με αίμα. Ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη ήταν και η Ουκρανία, που σήμερα μετράει 5 χρόνια πολέμου. Κόμβος ήταν και η Βενεζουέλα, η Μέση Ανατολή κ.ά. Μάθαμε, μάλιστα, ότι η αμερικανική πολιτοφυλακή θα «εκπαιδεύει» τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.Θυμίζουμε ότι η αμερικάνικη πολιτοφυλακή εκπαίδευε και τον ουκρανικό στρατό από το 2022, από την ίδια χρονιά και την Εθνική Φρουρά της Κύπρου…

Όσο για την «ψήφο εμπιστοσύνης», από πίσω της κρύβεται εφησυχασμός και το παραμύθι για στήριξη της Ελλάδας από τις ΗΠΑ στην αντιπαράθεσή με την Τουρκία. Παραμύθι που διαψεύδει ο ίδιος ο Ρούμπιο, μιλώντας για «ζητήματα ευαίσθητα και ζωτικής σημασίας (τα οποία) σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες» και ότι «είναι καλύτερο (τα ζητήματα αυτά) να αντιμετωπιστούν μέσω άλλης πρωτοβουλίας και διπλωματίας, εκτός μιας συνέντευξης Τύπου»…

Ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, για να αρπάξουν «ευκαιρίες» που δημιουργεί ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, για τα συμφέροντα της αστικής τάξης της κάθε χώρας, και τον ρόλο τους στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αποτελεί την αιτία όξυνσης της αντιπαράθεσης. Οι ΗΠΑ και τα σχέδιά τους στην περιοχή, οι λυκοφιλίες και οι ανταγωνισμοί με τους «συμμάχους» είναι μέρος του προβλήματος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μέρος της λύσης που συμφέρει τους λαούς σε Ελλάδα και Τουρκία, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.

Ακόμα, σχετικά με την «αμυντική θωράκιση» της χώρας απέναντι στη ΝΑΤΟϊκή «σύμμαχο» Τουρκία και τη «σταθερότητα» στην περιοχή, αυτό κι αν είναι «παραμύθι μύθι μύθι το κουκί και το ρεβίθι». Ο ίδιος ο Ρούμπιο είπε να «αναλάβουν τα έθνη της Ευρώπης μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους για την άμυνα της ηπείρου τους, και (ότι) η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό».

Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει έως και στο Ορμούζ ελληνικά πολεμικά πλοία, κι αυτό αφού πρώτα παρουσίασε με καμάρι μία προς μία τις αποστολές εκτός συνόρων. Είπε, επίσης, ότι «η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα (…) να κάνει εξαγωγή ασφάλειας». Προφανώς καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά με την άμυνα της χώρας.

Ο ελληνικός λαός χρειάζεται να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Τα προσεχώς της ελληνικής εμπλοκής περιλαμβάνουν για τον λαό νέες μεγάλες θυσίες, πολεμικά μνημόνια αλλά και απρόβλεπτους τεράστιους κινδύνους.

Τώρα έχει μεγάλη σημασία να δυναμώσει παντού η λαϊκή διεκδίκηση και πάλη με σύνθημα «καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Αν κάτι, λοιπόν, επιβεβαίωσε η επίσκεψη Ρούμπιο, είναι πως μόνο σε σύγκρουση με τους επιθετικούς σχεδιασμούς της αστικής τάξης μπορούν να αναδειχτούν τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα, να ανοίξει ο αναγκαίος και ρεαλιστικός δρόμος για να κυριαρχήσουν πάνω στη σάπια εξουσία της εκμετάλλευσης και του πολέμου.

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