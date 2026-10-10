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10.10.2026 14:42

Μ. Παγώνη: Αύξηση περιστατικών Covid-19 και νοσηλειών – Πότε ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός

10.10.2026 14:42
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Αύξηση των περιστατικών Covid-19 και νοσηλειών στα νοσοκομεία παρατηρείται αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τη Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως ανέφερε, προς το παρόν δεν καταγράφεται αντίστοιχη αύξηση της γρίπης.

Οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης για τις ομάδες υψηλού κινδύνου αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 15 Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες.

Η κα. Παγώνη σημείωσε ότι η κορύφωση της γρίπης αναμένεται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ τα περιστατικά μπορεί να συνεχιστούν έως τις αρχές Απριλίου.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικά γρίπης που καταγράφηκαν φέτος έως τον Μάιο, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με νοσηλείες.

Γι’ αυτό, όπως τόνισε, είναι σημαντικό οι ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός να προχωρήσουν στον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Για το ενισχυμένο εμβόλιο, η κα. Παγώνη ανέφερε ότι αφορά κυρίως άτομα άνω των 65 ετών και τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Πρόσθεσε ότι όσοι διστάζουν να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο μπορούν να επιλέξουν το συμβατικό, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, αντί να μην εμβολιαστούν καθόλου.

Όπως σημείωσε, η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα σχετικά κριτήρια και τις μελέτες.

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