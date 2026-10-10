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10.10.2026 10:34

Τηλεθέαση Παρασκευής: Σκληρή μάχη, με ανατροπή, στην πρωινή ζώνη – Ποια εκπομπή κέρδισε το δυναμικό κοινό

10.10.2026 10:34
tile8easi

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Μάχη για την πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης έδωσαν οι πρωινές εκπομπές, χθες Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τα αποτελέσματα να διαφοροποιούνται ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το γενικό σύνολο.

Το «Χαμογέλα και Πάλι» έκανε την ανατροπή και κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό στις ηλικίες 18-54, ενώ στο γενικό σύνολο οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους.

Ειδικότερα, στο δυναμικό κοινό, η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της είδαν τον δείκτη της Nielsen να «πιάνει» ως και 12,2%. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε η Κατερίνα Καινούργιου με το «Super Κατερίνα» και τρίτο ακολούθησε το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στο γενικό σύνολο, όπου οι «Αταίριαστοι» κατέκτησαν την πρώτη θέση με 17,3%, με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 να ακολουθεί και το «Χαμογέλα και Πάλι» να τερματίζει τρίτο.

Αναλυτικά:

Δυναμικό κοινό

«Χαμογέλα και Πάλι» – 12,2%

«Super Κατερίνα» – 11,9%

«Το Πρωινό» – 11,8%

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα» – 9,4%

«Αταίριαστοι» – 7,8%

«10 Παντού» – 5,6%

Γενικό σύνολο

«Αταίριαστοι» – 17,3%

«Το Πρωινό» – 13,7%

«Χαμογέλα και Πάλι» – 13,6%

«Super Κατερίνα» – 10,7%

«10 Παντού» – 9,7%

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα» – 6,5%

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