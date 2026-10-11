Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (0-0): Live η πρώτη φετινή μονομαχία των «αιωνίων»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μετά το διάλειμμα τριών εβδομάδων λόγω της εθνικής ομάδας, η Super League επέστρεψε και στο «Γ. Καραϊσκάκη» έχουμε ντέρμπι «αιωνίων».
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον «απόλυτο» με 5 στα 5 Παναθηναϊκό, στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος, όπου οι ερυθρόλευκοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσουν από νωρίς την επαφή με την κορυφή.
Η 11αδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Σάλιακας, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Φορτούνης, Μάριους.
Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαρά, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.
Live η εξέλιξη στον αγώνα:
13′ Φάουλ ο Φορτούνης, κεφαλιά ο Πιρόλα άουτ
4′ Ο Φορτούνης κλέβει τη μπάλα και έχει τεράστια ευκαιρία για φάση, αλλά κάνει… στραβοκλωτσιά και η μπάλα πάει πλάγια
Ξεκίνησε ο αγώνας
Διαβάστε επίσης
Stoiximan Super League: Η ΑΕΚ 3-0 τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, πρώτη νίκη για τον Αστέρα 2-1 τον Ατρόμητο
Η εντυπωσιακή φίλαθλος που τράβηξε τα βλέμματα στο Προμηθέας – Παναθηναϊκός (Video)
ΣΠΟΡ FM TV: Η νέα αθλητική πλατφόρμα είναι εδώ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.