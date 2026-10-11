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11.10.2026 20:58

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (0-0): Live η πρώτη φετινή μονομαχία των «αιωνίων»

11.10.2026 20:58
olympiakos-panathinaikos

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Μετά το διάλειμμα τριών εβδομάδων λόγω της εθνικής ομάδας, η Super League επέστρεψε και στο «Γ. Καραϊσκάκη» έχουμε ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον «απόλυτο» με 5 στα 5 Παναθηναϊκό, στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος, όπου οι ερυθρόλευκοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσουν από νωρίς την επαφή με την κορυφή.

Η 11αδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Σάλιακας, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Φορτούνης, Μάριους.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαρά, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.

Live η εξέλιξη στον αγώνα:

13′ Φάουλ ο Φορτούνης, κεφαλιά ο Πιρόλα άουτ

4′ Ο Φορτούνης κλέβει τη μπάλα και έχει τεράστια ευκαιρία για φάση, αλλά κάνει… στραβοκλωτσιά και η μπάλα πάει πλάγια

Ξεκίνησε ο αγώνας

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ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 21:14
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (0-0): Live η πρώτη φετινή μονομαχία των «αιωνίων»

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