Συντάξεις: Αυξήσεις με το σταγονόμετρο και επίδομα 400 ευρώ απέναντι στην ακρίβεια που καλπάζει

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Με αυξήσεις που για πολλούς δεν θα ξεπερνούν τα 20 με 30 ευρώ τον μήνα και ένα ετήσιο επίδομα 400 ευρώ επιχειρείται να ενισχυθεί το εισόδημα των συνταξιούχων, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών τους. Το 2027 φέρνει αλλαγές για εκατομμύρια δικαιούχους, ωστόσο το πραγματικό οικονομικό όφελος θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού, που ήδη έχει εκτιναχθεί στο 5%.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, με δημοσιονομικό κόστος 807 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό παραμένει προσωρινό μέχρι την οριστικοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

Την ίδια στιγμή, η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και επεκτείνεται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις για τις συντάξεις χηρείας και τα αναπηρικά επιδόματα.

Η αναπροσαρμογή κατά 2,8% μεταφράζεται σε σχετικά περιορισμένα ποσά για τη μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων.

Για κύρια σύνταξη 600 ευρώ, η μηνιαία αύξηση υπολογίζεται ενδεικτικά σε 16,80 ευρώ, για σύνταξη 800 ευρώ σε 22,40 ευρώ και για σύνταξη 1.000 ευρώ σε 28 ευρώ.

Όσοι λαμβάνουν 1.200 ευρώ θα δουν αύξηση περίπου 33,60 ευρώ τον μήνα, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ το αντίστοιχο ποσό φτάνει τα 42 ευρώ.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά, πριν από κρατήσεις και φόρους, και προϋποθέτουν ότι ολόκληρη η αναφερόμενη σύνταξη αποτελεί βάση υπολογισμού της αύξησης.

Το πρόβλημα είναι ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων δέχεται ισχυρές πιέσεις.

Με τον πληθωρισμό στο 5% τον Σεπτέμβριο και τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, στα ενοίκια και στα καύσιμα να συνεχίζονται, οι αυξήσεις κινδυνεύουν να αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους ζωής.

Εάν ο πληθωρισμός διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τις αυξήσεις των συντάξεων, η πραγματική αγοραστική δύναμη θα εξακολουθήσει να υποχωρεί.

Τα 400 ευρώ και οι νέοι δικαιούχοι

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά, με την πρώτη καταβολή του νέου ποσού να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026.

Το επίδομα θα χορηγείται πλέον σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στους δικαιούχους προστίθενται περίπου 270.000 συνταξιούχοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 2,2 εκατομμύρια.

Η ενίσχυση προβλέπεται επίσης για όσους έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, για δικαιούχους αναπηρικών παροχών ανεξαρτήτως ηλικίας και για ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, τα 400 ευρώ αποτελούν εφάπαξ ετήσια καταβολή και όχι μόνιμη μηνιαία αύξηση της σύνταξης. Εάν επιμεριστούν στους δώδεκα μήνες, αντιστοιχούν σε περίπου 33 ευρώ τον μήνα.

Τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά

Από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για το 2027 είναι η προβλεπόμενη πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά.

Η αλλαγή αφορά συνταξιούχους που τα προηγούμενα χρόνια δεν έβλεπαν ολόκληρη την ετήσια αύξηση στην τσέπη τους, καθώς αυτή απορροφούνταν από την προσωπική διαφορά.

Με το νέο καθεστώς, η αναπροσαρμογή θα καταβάλλεται χωρίς τον συγκεκριμένο συμψηφισμό.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση της περικοπής κατά 50% στις συντάξεις λόγω θανάτου μετά την πρώτη τριετία, για τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μείωση.

Το κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδιάζεται και η ετήσια τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

Η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη προβλέπεται να αυξηθεί στα 36,768 δισ. ευρώ το 2027, από 35,718 δισ. ευρώ το 2026.

Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο πόσα περισσότερα χρήματα θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό, αλλά ποια θα είναι η πραγματική αξία τους για τους δικαιούχους.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ και δικαίωμα στο επίδομα των 400 ευρώ θα έχει, με βάση αύξηση 2,8%, πρόσθετο ετήσιο ποσό 336 ευρώ από τη σύνταξη, πριν από κρατήσεις, συν την ετήσια ενίσχυση.

Το συνολικό άθροισμα φτάνει τα 736 ευρώ, χωρίς όμως να πρόκειται για ενιαίο καθαρό ποσό.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία: οι συνταξιούχοι θα δουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους, αλλά η ενίσχυση μπορεί να εξανεμιστεί από τις ανατιμήσεις που έχουν ήδη συσσωρευτεί.

Γιατί, με την ενέργεια, τη στέγαση και τα βασικά αγαθά να απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων, η πραγματική δοκιμασία για τις συντάξεις του 2027 δεν θα είναι το ποσοστό της αύξησης, αλλά πόσα χρήματα θα απομένουν στο τέλος κάθε μήνα.

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