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12.10.2026 12:51

Μπασκετικό υπερθέαμα με τη 2η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ στο παρκέ του Novasports!

12.10.2026 12:51
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  • H EuroLeague συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική (Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR &
  • Βαλένθια-Ολυμπιακός) και την 6η αγωνιστική (Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ & Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός)
  • Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 3η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Λιετκαμπέλις-ΠΑΟΚ & Άρης-Ντερτόνα
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για τη δεύτερη «Διαβολοβδομάδα» και μαζί με το EuroCup υπόσχονται μοναδικές στιγμές στο παρκέ του Novasports!

Οι δύο ελληνικές ομάδες, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνονται στις «μάχες» της 5ης και της 6ης αγωνιστικής με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αναμετριέται εκτός έδρας κόντρα σε ισπανικούς συλλόγους, αρχικά με τη Βαλένθια (13/10, 22:00) και κατόπιν με την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30), ενώ το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα αντιμετωπίσει στην επιστροφή του Σέρβου προπονητή, την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (13/10, 21:30) και στη συνέχεια στο T-Center θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβιβ (16/10, 21:15). 

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 3η αγωνιστική του EuroCup. O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00), ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Ντερτόνα (14/10, 20:00).  

Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

  • 19:00 EuroCup-3η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τη Δώρα Παντέλη
  • 20:45 EuroLeague-5η αγωνιστική: Φενερμπαχτσέ-Ζαλγκίρις Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ντουμπάι Novasports2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 00:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

  • 19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ ΑβίβΜπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 19:30 Pre Game Show Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα
  • 19:30 EuroCup: Ουλμ-Μπόσνα Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 20:00 EuroCup: Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
  • 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:30 EuroCup: Μπούργος-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
  • 21:45 EuroLeague: Παρί-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 22:00 Post Game Show Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime με τον με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα
  • 23:45 Playmakers, Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

  • 20:45 EuroLeague-6η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μακάμπι Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ντουμπάι Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 00:00 Playmakers  Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

  • 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 20:00 EuroLeague: Μπεσίκτας-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Παρί Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Ορέστη Συντελή και Αποστόλη Λάμπου
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τη Δώρα Παντέλη
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