Μπασκετικό υπερθέαμα με τη 2η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ στο παρκέ του Novasports!

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H EuroLeague συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική (Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR &

Βαλένθια-Ολυμπιακός) και την 6η αγωνιστική (Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ & Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός)

Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 3 η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Λιετκαμπέλις-ΠΑΟΚ & Άρης-Ντερτόνα

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Η EuroLeague , η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για τη δεύτερη «Διαβολοβδομάδα» και μαζί με το EuroCup υπόσχονται μοναδικές στιγμές στο παρκέ του Novasports!

Οι δύο ελληνικές ομάδες, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνονται στις «μάχες» της 5ης και της 6ης αγωνιστικής με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αναμετριέται εκτός έδρας κόντρα σε ισπανικούς συλλόγους, αρχικά με τη Βαλένθια (13/10, 22:00) και κατόπιν με την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30), ενώ το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα αντιμετωπίσει στην επιστροφή του Σέρβου προπονητή, την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (13/10, 21:30) και στη συνέχεια στο T-Center θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβιβ (16/10, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 3η αγωνιστική του EuroCup. O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00), ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Ντερτόνα (14/10, 20:00).

Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:00 EuroCup-3η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports Prime σε περιγραφή του 20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τη Δώρα Παντέλη

Novasports4 & YouTube με τη 20:45 EuroLeague-5η αγωνιστική: Φενερμπαχτσέ-Ζαλγκίρις Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports Start σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Novasports3 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ντουμπάι Novasports2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports2 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports5 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports6 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports4 σε περιγραφή του 22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports Prime σε περιγραφή του 00:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports Start σε περιγραφή του 19:30 Pre Game Show Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

Novasports Prime με τον και τον 19:30 EuroCup: Ουλμ-Μπόσνα Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports6 σε περιγραφή του 20:00 EuroCup: Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ του 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:30 EuroCup: Μπούργος-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports3 σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Παρί-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports4 σε περιγραφή του 22:00 Post Game Show Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime με τον με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

Novasports Prime με τον με τον και τον 23:45 Playmakers, Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

20:45 EuroLeague-6η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μακάμπι Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ντουμπάι Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 σε περιγραφή του 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports Prime σε περιγραφή του 00:00 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

19:30 Playmakers , Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports4 & YouTube με τον 20:00 EuroLeague: Μπεσίκτας-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports Start σε περιγραφή του 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Παρί Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports6 σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR -Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Ορέστη Συντελή και Αποστόλη Λάμπου

Novasports4 σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports Prime σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports2 σε περιγραφή του 23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τη Δώρα Παντέλη