Μπασκετικό υπερθέαμα με τη 2η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ στο παρκέ του Novasports!

H EuroLeague συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική (Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR &
Βαλένθια-Ολυμπιακός) και την 6η αγωνιστική (Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ & Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός)
ΤοEuroCup είναι σε εξέλιξη με την 3η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Λιετκαμπέλις-ΠΑΟΚ & Άρης-Ντερτόνα
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους
ΗEuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για τη δεύτερη «Διαβολοβδομάδα» και μαζί με τοEuroCup υπόσχονται μοναδικές στιγμές στο παρκέ του Novasports!
Οι δύο ελληνικές ομάδες, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ο επτάστερος ΠαναθηναϊκόςAKTOR ρίχνονται στις «μάχες» της 5ης και της 6ης αγωνιστικής με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αναμετριέται εκτός έδρας κόντρα σε ισπανικούς συλλόγους, αρχικά με τη Βαλένθια (13/10, 22:00) και κατόπιν με την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30), ενώ το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα αντιμετωπίσει στην επιστροφή του Σέρβου προπονητή, την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (13/10, 21:30) και στη συνέχεια στο T-Center θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβιβ (16/10, 21:15).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakersθα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 3η αγωνιστική του EuroCup. O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00), ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Ντερτόνα (14/10, 20:00).
Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλιαNovasports έχει ως εξής:
Τρίτη13Οκτωβρίου
19:00 EuroCup-3η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τη Δώρα Παντέλη
20:45 EuroLeague-5η αγωνιστική: Φενερμπαχτσέ-Ζαλγκίρις Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ντουμπάι Novasports2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
00:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τη Δώρα Παντέλη
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
19:00 EuroLeague: ΧάποελΤελΑβίβ–Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή του ΔημήτρηΚαρύδα
19:30 PreGameShow Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα
19:30 EuroCup: Ουλμ-Μπόσνα Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
20:00 EuroCup: Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroCup: Μπούργος-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 EuroLeague: Παρί-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
22:00 PostGameShow Άρης-Ντερτόνα Novasports Prime με τον με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα
23:45 Playmakers, Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
20:45 EuroLeague-6η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μακάμπι Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ντουμπάι Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
00:00 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:00 EuroLeague: Μπεσίκτας-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Παρί Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:15 EuroLeague: ΠαναθηναϊκόςAKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Ορέστη Συντελή και Αποστόλη Λάμπου
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τη Δώρα Παντέλη
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